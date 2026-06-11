개표소 시위에 일부 체육단체 업무 마비…“근본적 방안, 협의하겠다”

사진=문화체육관광부 제공

“근본적인 방안을 관계부처와 협의하겠다.”

최휘영 문화체육관광부(이하 문체부) 장관이 직접 나섰다. 지난 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 일대 집회·시위가 이어지는 상황. 핸드볼경기장 입주 회원 종목 단체들의 업무가 완전히 마비됐다. 최 장관은 11일 올림픽회관에서 대한체육회(이하 체육회) 및 국민체육진흥공단(이하 공단) 관계자와 만나 대책 회의를 진행했다.

핸드볼경기장의 경우 현재 건물 입·출입이 불가능하다. 입주 종목 단체들은 ▲각종 국제대회·훈련 및 자격검정 시험 운영에 필요한 물품반출 제한과, ▲직원 급여 및 국가대표 수당 등 회계 처리 지연, ▲실적보고서 제출 준비 등 행정 처리 지연 등의 피해를 입고 있다. 일례로 펜싱대표팀은 다음 주 인도 델리 아시아선수권과 관련해 출전비 지급 기일을 놓쳤다.

사진=문화체육관광부 제공

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핸드볼경기장에 입주해 있는 회원종목단체 관계자들은 “경기장 봉쇄로 벌써 일주일째 사무실에 들어가지 못하고 있다. 심지어 업무에 필수적인 노트북 컴퓨터와 외장하드도 가지고 나오지 못해 피해가 갈수록 커지고 있다”고 호소했다. 특히 “현장에서 급하게 빠져나와 급여를 지급하지 못하고 있고, 각종 대회 참가 준비도 차질을 빚고 있다”고 어려움을 호소했다.

최 장관은 현장과 긴밀히 소통, 지원방안을 강구하고 있다. 일단 회계 처리와 세금 납부기한 연장을 위해 관련 금융 및 과세당국과 신속하게 협의하기로 했다. 나아가 임시 사무공간과 집기류도 제공하는 등 입주단체 피해를 최소화하기 위한 방안을 적극 추진하겠다고 약속했다. 최 장관은 “직원들이 필수업무를 볼 수 있도록 근본적인 방안을 협의하겠다”고 말했다.

대한체육회도 적극적으로 움직인다. 아시안게임 조정위원회 참석을 위해 일본에 체류 중이던 유승민 대한체육회장이 12일 조기 귀국해 대응을 직접 챙길 예정이다. 유 회장은 “집회와 시위의 자유는 존중돼야 하지만 국가대표 선수단 지원과 대한민국 체육을 뒷받침하는 필수 행정 기능도 안정적으로 유지돼야 한다”면서 “필요한 조치를 신속히 추진하겠다”고 강조했다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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