클라라, 군살 실종 몸매로 시선 압도…고난도 동작도 완벽 소화 [스타★샷]

사진 = 클라라 SNS 계정

배우 클라라가 건강미 넘치는 몸매로 근황을 공개했다.

클라라는 11일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 클라라 SNS 계정

사진 = 클라라 SNS 계정

공개된 사진 속 클라라는 필라테스 스튜디오에서 고난도 동작을 소화하며 남다른 유연성과 균형 잡힌 보디라인을 드러냈다. 몸매가 드러나는 레깅스와 브라톱 차림으로 리포머 기구를 활용해 다리를 높이 들어 올리거나 안정적인 자세를 유지하는 등 어려운 동작을 완벽하게 소화해 눈길을 끌었다.

사진 = 클라라 SNS 계정

사진 = 클라라 SNS 계정

특히 군살 없는 복부 라인과 탄탄한 코어, 늘씬한 허리와 각선미가 돋보이며 꾸준한 자기관리의 흔적을 느끼게 했다. 무엇보다 슬림하면서도 건강미 넘치는 몸매와 변함없는 동안 미모가 시선을 사로잡았다.

한편 클라라는 2019년 미국에서 사업가와 결혼했으나 지난해 10월 이혼 소식을 전했다. 현재 한국과 중국을 오가며 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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