‘참교육’ 유태주, 이제훈 응원에 감동…“마음이 녹아버렸다”

사진 = 유태주 SNS 계정

배우 유태주가 배우 이제훈과의 훈훈한 인연을 공개하며 감사의 뜻을 밝혔다.

유태주는 11일 자신의 SNS를 통해 “작은 인연도 오래도록 챙겨주시는 너무 소중한 것들을 알려주시는 선배님”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

이어 “제일 바쁘실 텐데도 신경 써주셔서 저는 마음이 녹아버렸다”며 “감사하고, 사랑합니다”라고 고마움을 전했다.

공개된 사진에는 SBS 드라마 ‘모범택시3’를 통해 인연을 맺은 이제훈과 유태주의 모습이 담겼다. 유태주는 극 중 강주리(장나라 분)의 동업자인 본부장 역으로 출연했다.

특히 이제훈은 최근 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’에 출연한 유태주를 향해 “이제 슈퍼스타 되는 일밖에 안 남았어”라는 응원 메시지를 전하며 남다른 후배 사랑을 드러냈다.

이에 유태주는 “오글거려도 이건 꼭 자랑해야해”라고 덧붙이며 선배를 향한 애정을 표현했다.

한편 유태주는 지난 5일 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’에서 구운하이텍고등학교 자동차과 서열 1위 박성환 역으로 활약했다. 그는 불량 학생 연기로 분노 유발을 펼친 그는 이후 교권보호국 나화진(김무열 분)을 통해 변화하고 성장하는 모습을 그려 시청자들의 눈길을 끌었다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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