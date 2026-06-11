뉴비트 박민석, 日지상파 드라마 출연 확정…배우 첫발 주목

그룹 뉴비트(NEWBEAT) 멤버 박민석이 배우로 활동 영역을 넓힌다. 일본 지상파 BL 드라마에 출연을 확정하며 다재다능한 활동을 예고했다.

11일 소속사 비트인터렉티브에 따르면 뉴비트 박민석은 일본 지상파 채널 도쿄엠엑스(TOKYO MX)의 새 드라마 'Your Sky 하레노치 코이'에 출연을 확정했다.

이 작품은 2024년 태국에서 방영되어 큰 인기를 끌었던 BL 드라마 'Your Sky'를 일본판으로 리메이크했다. 사람을 잘 믿는 순수한 긍정남 히나타(후쿠다 아유타)와 대학 내 유명 인물이자 폭군 프린스라 불리는 츤데레 선배 소라(아이하라 잇신)의 이야기를 그린다.

박민석은 신비로운 한국인 유학생 문다온 역을 맡았다. 드라마의 활력을 더하는 세 번째 커플로 등장하며 데뷔 후 처음으로 연기에 도전하게 됐다.

박민석은 "이번 작품에 참여하게 되어 매우 영광스럽고 기쁘다"라며 "처음으로 연기에 도전하게 되어 정말 설레고 기대가 크다"라고 전했다. 또 "드라마를 계기로 일본어 공부도 열심히 하면서 최선을 다해 준비하고 있다. 많은 관심 부탁드린다"라고 소감을 밝혔다.

'Your Sky 하레노치 코이'는 오는 8월 2일 오전 1시 30분 도쿄엠엑스에서 첫 방송된다. 7월 5일 일본 도쿄 빅사이트 국제회의장에서는 제1화 선행 상영회를 열고 현지 팬들과 만난다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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