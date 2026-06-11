요아정X투바투 첫 콜라보 메뉴 베일 벗는다… 한정판 컵홀더도 증정

프리미엄 디저트 브랜드 요아정이 그룹 투모로우바이투게더와 손잡고 협업 신메뉴 3종을 선보인다.

요아정은 오는 12일 투모로우바이투게더와 함께한 ‘스테이 힙(Stay HIP)’ 시리즈를 출시한다고 밝혔다. 이번 신메뉴는 요아정의 새 캠페인 슬로건 ‘우리를 사랑하는 방식(Stay HIP. Love yourself)’을 바탕으로 기획됐다.

스테이 힙 시리즈는 요아정이 내세우는 건강(Health), 개성(Individuality), 프리미엄(Premium) 가치를 각각 메뉴에 반영한 것이 특징이다. 신선한 생과일과 다양한 토핑을 활용해 맛과 비주얼을 모두 강화했다.

이번 협업 메뉴에는 투모로우바이투게더의 미니 8집 ‘별의 장: TOGETHER’ 앨범 컬러가 적용됐다. 요아정은 앞서 투모로우바이투게더를 브랜드 최초 공식 글로벌 모델로 발탁한 바 있으며, 이번 신메뉴는 모델 발탁 이후 처음 선보이는 협업 메뉴다.

‘헬스의 정석’은 퍼플과 그린 컬러를 활용한 메뉴다. 저당 요거트 아이스크림을 베이스로 저당 그래놀라, 제철 생과일, 벌집꿀, 아몬드 분태를 더해 가볍게 즐길 수 있도록 구성했다.

‘인디비주얼의 정석’은 핑크 컬러를 중심으로 투모로우바이투게더의 밝고 활기찬 이미지를 담았다. 딸기 우유 초코쉘과 생과일, 레인보우팝, 딸기팝팝, 후르트링 토핑을 조합해 다채로운 색감과 식감을 살렸다.

‘프리미엄의 정석’은 옐로우 컬러에서 영감을 받은 메뉴다. 골드망고와 망고초코쉘, 망고 팝핑보바를 넣고 치즈큐브와 벌집꿀을 더해 망고의 달콤한 풍미와 풍성한 식감을 강조했다.

요아정은 신메뉴 출시를 기념해 프로모션도 진행한다. 오는 12일부터 신메뉴 구매 고객에게 한정 수량으로 제작한 ‘투모로우바이투게더 요거트 아이스크림 컵홀더’를 증정한다.

요아정 관계자는 “이번 신메뉴는 투모로우바이투게더의 앨범 컬러와 요아정이 추구하는 러브유어셀프 가치를 담아 기획했다”며 “고객들이 맛과 건강, 트렌디한 감성을 함께 경험하길 바란다”고 말했다. 이어 “이번 협업 메뉴를 시작으로 투모로우바이투게더와 다양한 이벤트 및 굿즈 프로모션을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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