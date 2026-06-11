콘티넨탈타이어가 스포츠 브랜드 ‘다이나핏’과 손 잡은 이유는?

콘티넨탈타이어와 다이나핏의 브랜드 협력 상품 이미지. 콘티넨탈타이어 제공

세계적인 타이어 기업 콘티넨탈타이어가 글로벌 스포츠 브랜드 ‘다이나핏(DYNAFIT)’과 협력한다. 양사는 이번 협력을 통해 각 브랜드의 정체성과 퍼포먼스 가치를 반영한 2026 F/W 협업 의류를 올 하반기 선보일 예정이다.

자동차 분야와 스포츠 분야를 대표하는 두 브랜드가 모두 독일 태생이라는 점과 퍼포먼스 중심의 브랜드 철학을 공유한다는 점에서 공통점이 있기에 이번 협력이 추진됐다. 양사는 2026 F/W 정식 컬렉션 론칭을 시작으로 2027 S/S 시즌까지 협업 프로젝트를 이어갈 계획이다.

2026 F/W 시즌에 선보이는 첫 협업 컬렉션은 레이싱 재킷, 다운, 플리스 재킷 등 의류 15종과 용품 3종이다. 제품 출시에 맞춰 양사의 디지털 채널을 통한 관련 콘텐츠도 함께 공개한다.

단순히 제품 출시에만 머무는 게 아니다. 콘티넨탈타이어는 오는 9월 5일 ‘2026 다이나핏 태백 트레일’ 대회에 공식 파트너로 참여하기로 했다. 행사 현장에서 브랜드 부스를 운영하고 콘티넨탈의 고성능 타이어를 장착한 메르세데스-벤츠 G-클래스도 전시한다. 여기에 참가자들이 직접 참여할 수 있는 체험 프로그램도 마련해 콘티넨탈의 기술력과 가치도 경험케 할 계획이다.

니코 키리아조폴로스 콘티넨탈타이어 코리아 교체타이어 부문 대표는 “이번 협력은 콘티넨탈이 추구하는 퍼포먼스와 안전의 가치를 스포츠 분야로 확장해 보여줄 수 있는 기회”라며 “앞으로도 다양한 분야의 파트너십을 통해 콘티넨탈의 기술력과 브랜드 가치를 알릴 수 있는 활동을 이어가겠다”고 말했다.

다이나핏 코리아 관계자는 “콘티넨탈타이어의 독보적인 기술력과 다이나핏의 스타일리시한 퍼포먼스 감성이 결합된 2026 F/W 컬렉션을 통해 소비자들에게 새로운 차원의 액티브한 스타일을 제안할 것”이라고 소개했다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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