프로야구선수협, 악성 댓글에 법적 절차 진행… “무관용-강경 대응”

사진=AP/뉴시스

“선처는 없다.”

사단법인 한국프로야구선수협회는 11일 “프로야구선수 대상 SNS 악성 댓글과 관련한 법적 절차가 진행 중”이라며 “선수 인권 보호를 위해 무관용 원칙으로 강경 대응하겠다”고 밝혔다.

프로야구 선수들을 향한 온라인 괴롭힘은 단순 비난을 넘어선 수준으로 번지고 있다. 이에 선수협은 지난해 선수들로부터 SNS 악성 댓글 피해 사례를 접수했다. 확인된 사례 중에는 살해협박, 성추행, 스토킹 등 사안이 심각한 내용도 포함된 것으로 알려졌다.

선수협은 김·장 법률사무소와 업무협약을 맺고, 접수된 피해 사례 가운데 가장 심각한 사례들을 선별해 고소를 진행했다. 해당 건들은 수사기관을 통해 해외 플랫폼과 국제 수사 공조가 진행, 이 가운데 일부는 피의자가 특정돼 현재 수사가 이어지고 있다는 설명이다.

장동철 선수협 사무총장은 “악플러들의 행위는 범죄의 영역을 넘나들 만큼, 갈수록 심각해지고 있지만 이들의 행위가 실제로 처벌로 이어지는 사례가 드물기 때문에 근절되지 않고 오히려 더욱 기승을 부리는 것이라고 생각한다”며 “이런 상황을 알기 때문에 피해를 입어도 속으로만 끙끙 앓고 넘어가는 선수들이 훨씬 더 많은 만큼, 이를 방지하기 위해서라도 원칙대로 강경하게 대응하겠다”고 강조했다.

그러면서 “선수협 차원의 법적 절차가 진행된 후 전에는 다소 소극적이었던 선수들의 신고 접수 건수가 늘어나고 있다”며 “이번 법적 절차가 마무리되면 이후 접수된 사례들에 대한 법적 대응을 추가로 마련하는 등 악성 댓글 근절을 위한 노력을 지속해 나갈 예정’’이라고 목소리를 높였다.

이번 대응은 프로야구선수 SNS 피해 근절 및 인권 보호가 목적이다. 선처 없이 강경하게 대응하겠다는 것이 선수협의 의지다. 이를 통해 SNS의 무차별적인 악성 댓글들을 근절해 나가겠다고도 덧붙였다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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