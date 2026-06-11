[내야외야] KT, 수원시치과의사회와 손잡고 지역 구강 건강 챙긴다

사진=KT 위즈 제공

프로야구 KT가 연고지 의료기관과 손잡고 지역 상생 행보를 이어간다.

KT는 10일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 홈경기에 앞서 수원시치과의사회와 지역 사회 건강 증진 및 사회공헌 활동 확대를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 6월9일 ‘구강보건의 날’ 취지를 살려 마련됐다. KT와 수원시치과의사회는 시민 구강 보건 향상 등 지역 상생의 가치 등을 위해 힘을 모은다.

양측은 앞으로 지역 아동센터 및 취약계층을 대상으로 치과 검진과 치료 연계 지원 등 공익 활동을 함께 추진한다. 선수단과 임직원을 대상으로 한 구강 검진 상담 및 검진 지원도 진행한다. 이뿐만이 아니다. 응급 치료 시스템 구축을 위한 협력도 진행할 예정이다.

KT는 협약을 기념해 이날 수원시치과의사회 회원 및 가족 200여명을 야구장으로 초청했다. 박용규 수원시치과의사회장이 시구를, 한윤범 부회장이 시타를 맡아 행사의 의미를 더했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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