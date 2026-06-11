‘232 프로젝트’ 이상민, 음향 사고→돌발 무대 중단…예측 불허 오디션

아이돌 제작자 도전장을 내민 이상민이 오디션에서 다양한 참가자를 냉철한 눈으로 심사했다.

지난 10일 공개된 유튜브 채널 ‘232 프로젝트’에서는 이상민이 3차 오디션을 진행하는 모습이 그려졌다. ‘232 프로젝트’는 과거 가요계를 휩쓸었던 이상민이 힘든 시간과 빚 청산을 마친 뒤 제작자로서 재도약을 꿈꾸며 시작한 아이돌 육성 리얼리티 프로젝트다.

해당 영상에서 이상민은 3차 오디션 특별 심사 위원으로 댄서 립제이를 초대했다. 그는 1호 멤버 윤수민이 립제이를 꼭 만나보고 싶어 했다며 훈훈한 인사를 전하다가도 7인의 참가자들을 향해 “모두 합격은 아니다. 여기에서 합격할 친구를 또 뽑아야 한다”고 긴장감을 고조시켰다.

특히 개별 심사 과정에서 이상민은 황다인이 지난 2차 오디션 당시 발 부상을 당했던 것을 기억하며 안부를 챙겼다. 무대가 끝나자 “돌아가”라며 단호한 모습을 보이다가도 춤출 때 예쁘고 무대를 즐기는 것 같다는 양면적인 평가를 내렸다.

신예원의 무대에서는 돌발 상황 대처 능력에 주목했다. 음향 사고에도 춤을 이어가는 신예원을 향해 “중간에 노래가 끊겼는데 계속하네”라며 박수를 보냈다. 다만 춤으로 큰 기대를 하기에는 아쉽다고 냉철한 분석을 덧붙였다.

정민선에게는 기존의 습관을 버려야 한다는 피드백을 건넸다. 음악에 빠지는 대신 예쁘게 추는 것에 치중한 정민선을 향해 “되게 착하지 너?”라며 날카롭게 질문했다. 그러면서 정민선의 당돌한 기세와 반응에 당황하는 모습으로 웃음을 자아냈다.

이상민은 박혜나가 무대를 멈추는 돌발 상황과 마주했고 다음 회차에 대한 궁금증을 높였다.

‘232 프로젝트’는 ‘GENIUS(지니어스)’와 ‘I AIN’T THE ONE(아이 에인트 더 원)’ 두 곡의 작업을 마친 상태다. 해당 곡을 소화할 멤버를 오디션을 통해 찾고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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