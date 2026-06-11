권은비, 운동 중에도 화보 같네…슬림 몸매 감탄 [스타★샷]

사진 = 권은비 SNS 계정

가수 권은비가 요가로 다져진 건강미 넘치는 근황을 공개했다.

권은비는 지난 10일 자신의 SNS에 “좋아하는 것들로 채운 오전 요가하고 레드 와인 비니거 한 잔, 평소처럼 먹고 운동하면서 부담없이 관리하는 중”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 권은비 SNS 계정

사진 = 권은비 SNS 계정

공개된 사진 속 권은비는 푸른 나무가 우거진 이국적인 야외 공간에서 요가를 즐기고 있다. 몸매 라인이 드러나는 블랙 민소매 톱과 홀터넥 스타일의 요가복을 착용한 그는 군살 없는 탄탄한 몸매와 건강미를 뽐냈다.

사진 = 권은비 SNS 계정

특히 자연을 배경으로 다양한 요가 동작을 선보이며 여유로운 분위기를 자아냈고, 꾸준한 자기관리로 완성한 슬림한 실루엣이 눈길을 끌었다.

한편 권은비는 지난 5월 일본 베루나돔에서 열린 제3회 아시아 스타 엔터테이너 어워즈 2026에서 ‘더 베스트 스테이지’ 부문을 수상하며 글로벌 인기를 입증했다. 또한 오는 20일 개최되는 제35회 서울가요대상에 출연할 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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