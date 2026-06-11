BTS 부산 콘서트 앞두고 법무부 특별대책…외국인 5만 명 예상

그룹 방탄소년단(BTS) 사진 = 빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)의 부산 공연을 앞두고 외국인 관람객 약 5만 명이 몰릴 것으로 예상되면서 법무부가 출입국 특별대책을 가동했다.

법무부는 11일 오는 10일부터 14일까지 외국인 방문객 증가에 대비해 인천공항출입국청, 부산출입국청, 김해공항출입국사무소, 김포공항출입국사무소 등 4개 기관에서 출입국 특별대책을 시행한다고 밝혔다.

가장 많은 외국인 방문객이 몰릴 것으로 예상되는 인천공항에는 심사 인력 140명이 보강했다. 김해공항과 김포공항에는 각각 8명과 7명의 지원 인력이 투입되며, 여객선을 통한 입국 수요가 예상되는 부산항에도 3명의 연장·지원 근무 인력이 배치돼 출입국 심사를 지원할 예정이다.

법무부는 공항별·항공편별 출입국 현황을 모니터링해 혼잡 상황에도 신속하게 대응할 계획이다.

데뷔 13주년을 맞는 BTS는 오는 12~13일 부산아시아드주경기장에서 대규모 컴백 공연을 개최한다. 이번 부산 공연에는 외국인 관람객만 약 5만명이 몰릴 것으로 관측된다.

정성호 법무부 장관은 “대한민국을 찾는 전 세계 케이팝 팬들이 공항만에서 신속성과 편리함을 느낄 수 있도록 심사 인력과 장비를 집중 투입하고, 출입국 과정에서 불편함이 없도록 세심하게 살펴 지역 민생경제 활성화와 국가 이미지 향상에 기여하겠다”고 밝혔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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