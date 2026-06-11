경쟁력 강화 위해…롯데, 요미우리 육성팀과 연습경기

사진=롯데자이언츠 제공

‘보다 다양한 경험을!’

프로야구 롯데가 일본 프로야구를 대표하는 요미우리 자이언츠와 육성 교류전을 진행했다. 지난 9~10일 일본 가와사키시에 위치한 요미우리 자이언츠 베이스볼 스타디움에서 요미우리 육성팀과 2차례 연습경기를 치렀다. 선수단과 코칭스태프 등 약 34명이 참가했다.

이번 교류전은 단순한 연습경기가 아닌, 선수단 경쟁력 강화를 위해 추진됐다. 경기 준비 과정에서부터 훈련 루틴, 운영 방식 등 야구 전반적인 부분을 교류하며 시야를 넓혔다. 실전 대응 능력을 높인 것은 물론이다. 단발성이 아니다. 앞으로도 기반을 넓혀갈 계획이다.

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뿐만 아니라 롯데는 일본 연수 프로그램도 활발하게 진행하고 있다. 유망주 선수 일부는 시코쿠 아일랜드 리그 plus에 참가해 실전 경기 경험을 쌓고 있다. 일본 와세다 대학교와 업무협약을 맺고 스포츠 사이언스와 선수 육성 교류도 확대하고 있다. 향후 트레이닝 프로그램과 스포츠 데이터 분석, 선수 컨디셔닝 등 다양한 분야에서 협력 범위를 넓혀 나갈 예정이다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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