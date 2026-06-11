유키스 일라이, 이혼 6년 만에 새 출발…웨딩 화보와 함께 재혼 발표

사진 = 일라이 SNS 계정

그룹 유키스 출신 가수 일라이가 재혼 소식을 전하며 인생의 새로운 막을 열었다.

일라이는 11일 자신의 SNS를 통해 “남은 인생을 함께할 사람을 찾았다는 기쁜 소식을 전하고 싶다”며 “새로운 장을 시작하게 돼 매우 감사하고 행복하다”고 밝혔다. 이와 함께 웨딩 화보도 공개했다.

그는 “지난 5년은 제 인생에서 가장 힘들면서도 큰 변화를 겪은 시간이었다”며 “기쁨과 어려움이 공존했고 삶을 전혀 다른 시각으로 바라보게 만든 순간도 많았다”고 돌아봤다.

사진 = 일라이 SNS 계정

사진 = 일라이 SNS 계정

함께 공개된 웨딩 화보에는 턱시도를 입은 일라이와 웨딩드레스를 착용한 예비 신부의 모습이 담겼다. 두 사람은 반려견과 함께 촬영에 나서며 화기애애한 분위기를 연출했다.

이어 “그 과정에서 저는 이해와 행복 평안을 가져다준 멋진 여성을 만나는 축복을 받았다”며 “그의 안내와 지지는 제가 가장 힘든 시기를 헤쳐 나가는 데 큰 힘이 됐다”고 예비 신부에 대한 애정을 드러냈다.

또 “그동안 저를 응원해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다”며 “여러분의 응원은 제가 생각하는 것 이상으로 큰 힘이 됐다. 힘든 시기에도 곁을 지켜준 분들이 없었다면 지금의 저 역시 없었을 것”이라고 고마운 마음을 전했다.

한편 일라이는 2008년 그룹 유키스로 데뷔해 ‘만만하니’, ‘빙글빙글’ 등의 히트곡으로 많은 사랑을 받았다. 2019년 소속사 계약 만료로 팀을 떠났다가 2023년 재합류해 활동을 이어가고 있다.

또한 그는 2014년 레이싱모델 출신 지연수와 결혼해 아들을 얻었으나 2020년 이혼했다. 이후 두 사람은 2022년 TV조선 예능 ‘우리 이혼했어요2’에 출연해 근황을 공개한 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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