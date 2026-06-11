크래프톤, ‘배틀그라운드’ e스포츠 국가대항전 23일 서울서 개최

크래프톤은 오는 23일 ‘PUBG: 배틀그라운드(PUBG: BATTLEGROUNDS)’의 국제 e스포츠 대회 '펍지 네이션스 컵(PUBG Nations Cup, PNC) 2026 in Seoul'을 개최한다고 11일 밝혔다. 출시 9주년에도 장기 흥행세를 이어가고 있는 만큼 이번 국제 대회 또한 이용자들의 폭발적인 관심을 끌 것으로 기대를 모은다.

서울시가 후원하는 PNC는 전 세계 24개국에서 120명의 최정상 선수가 국가대표로 출전해 우승을 겨루는 배틀그라운드 e스포츠 국가대항전이다. 이달 23∼24일 펍지 성수에서 서바이벌 스테이지를 진행하며 26일부터 28일까지 장충체육관에서 그랜드 파이널을 치른다.

그랜드 파이널 첫날 입장권은 지난 5일 판매를 시작한 지 10분 만에 전석 매진됐다. 사흘간 약 5000명의 관람객이 방문할 것으로 예상된다.

대회 기간 그랜드 파이널 현장에서는 유명 인플루언서와 함께하는 라이브 토크쇼와 팬 미팅 등 참여형 프로그램으로 구성된 팬존이 운영된다. 26일에는 그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)의 하프타임 공연도 열린다.

올해 9주년을 맞은 배틀그라운드는 지난해 3월에 이어 올해 3월에도 최고 동시 접속자 수가 130만 명을 넘어서며 견조한 성장을 유지 중이다. e스포츠 또한 글로벌 흥행세를 타고 있다. 실제 ‘펍지 글로벌 시리즈(PUBG Global Series, PGS) 서킷 2’에서는 세 개 시리즈 합산 최고 동시 시청자 수가 88만 명을 돌파하며 역대 최고치를 경신했다. 총 시청 시간 역시 710만 6564시간으로 직전 대회 대비 20% 늘었다.

크래프톤 측은 “장기 수명 주기(Product Life Cycle, PLC)를 갖춘 IP로서 배틀그라운드의 경쟁력을 지속적으로 끌어올리고, 게임을 넘어 문화 영역으로의 확장과 이용자 접점 확대를 이어 나갈 방침”이라고 밝혔다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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