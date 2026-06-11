라이엇 게임즈, TFT 출시 7주년 기념 이벤트 ‘풍성’

# 참고자료 1. ‘전략적 팀 전투_ 7주년 생파’ 공식 키비주얼_2606111508294B0777A2

전략 게임 ‘전략적 팀 전투’(TFT)가 11일 생파 콘텐츠와 이벤트를 선보이며 출시 7주년을 축하한다.

라이엇 게임즈는 ‘전략적 팀 전투’ 출시 7주년을 맞아 ‘TFT: 7주년 생파’ 콘텐츠를 선보이고 관련 이벤트를 진행한다고 이날 밝혔다.

우선 플레이어는 이벤트 기간 동안 특별 게임 모드 ‘펭구의 파티’를 다시 즐길 수 있다. TFT 대표 마스코트 펭구가 이번 모드에서 처음 선보이는 신규 특성을 포함 ▲빙하(세트 1) ▲메크 파일럿(세트 3) ▲정복자(세트 13) 등 역대 주요 세트의 상징적인 특성을 제공한다. 게임 후반부에는 보유한 특성 중 하나를 '프리즘'으로 강화해 매 판 색다른 조합과 전략이 가능하다.

또한 플레이어는 ▲펭구의 7주년 생파 결투장 ▲파티광 전략의 신 펭구 ▲케이크 유람 차원문 등 다양한 장식요소를 즐길 수 있다. TFT를 플레이하기만 해도 꼬마 전설이 스킨인 ‘7주년 바위 게’와 ‘게 신나는 생일!’ 감정표현 등 인게임 보상을 획득한다.

▲사당 ▲건대입구 ▲신촌 ▲종로3가 등 4개의 서울 주요 지하철역에서는 오는 16일부터 30일까지 펭구의 생일을 축하하는 옥외광고를 운영한다. 광고에 삽입된 QR 코드를 통해 TFT 공식 인스타그램에 접속한 뒤 생일 축하 메시지를 남기는 댓글 이벤트도 마련됐다.

이 외에도 TFT 한국 공식 ‘틱톡’ 채널도 개설해 ▲아이템 조합식 ▲시네마틱 활용 공감 콘텐츠 ▲한국 선수 하이라이트 클립 등 게임과 이스포츠 관련 다양한 콘텐츠를 선보일 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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