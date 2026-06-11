디저트39, 인기 모바일 RPG ‘브라운더스트2’와 특별 컬래버

사진=디저트39

디저트39가 네오위즈가 서비스하고 겜프스엔이 개발한 모바일 RPG ‘브라운더스트2’와 특별 콜라보레이션 ‘달콤한 모험의 시작’을 진행한다고 11일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 협업은 브라운더스트2의 독창적인 세계관과 디저트39의 다양한 디저트 경험을 결합해 고객들에게 색다른 즐거움을 선사하기 위해 기획됐다. 브라운더스트2는 네오위즈의 대표 모바일 RPG로 월간 이용자 수 약 20만 명을 기록하며 국내외 이용자들로부터 꾸준한 사랑을 받고 있다.

콜라보레이션은 6월 11일부터 7월 13일까지 전국 디저트39 매장에서 진행된다. 행사 기간 동안 고객들은 브라운더스트2 인기 캐릭터를 활용한 한정 굿즈와 포토카드가 포함된 다양한 콜라보 세트를 만나볼 수 있다.

콜라보 세트는 총 4종으로 구성됐다. '포스터 SET'는 ICE 딸기라떼와 커스터드 크로칸슈, 브라운더스트2 포토카드, 한정 포스터로 구성되며 '피규어 SET'는 ICE 카페라떼와 오리지널 도쿄롤, 포토카드, 피규어 키링(랜덤 1종)을 제공한다. 또한 '아크릴 랜덤 SET'는 ICE 아메리카노와 떡볶이, 찹쌀핫도그, 포토카드, 아크릴 스탠드(랜덤 1종)로 구성됐으며 '아크릴 3종 SET'는 ICE 딸기라떼와 커스터드 크로칸슈, 포토카드, 아크릴 스탠드 3종을 함께 만나볼 수 있다.

각 세트는 디저트39의 시그니처 메뉴와 인기 메뉴를 중심으로 구성해 디저트와 굿즈를 동시에 즐길 수 있도록 했다. 특히 이번 콜라보레이션을 위해 별도로 제작된 한정 굿즈는 브라운더스트2 인기 캐릭터를 활용한 특별 디자인을 적용해 팬들의 소장 가치를 높였다.

디저트39는 이번 협업을 통해 게임 팬은 물론 일반 고객들에게도 새로운 브랜드 경험을 제공하고 오프라인 매장에서만 느낄 수 있는 특별한 즐거움을 선사할 계획이다.

한편 한정 굿즈와 포토카드는 수량 한정으로 제작돼 매장별 준비 물량이 소진될 경우 조기 종료될 수 있다.

디저트39 관계자는 "탄탄한 팬덤을 보유한 브라운더스트2와의 협업을 통해 고객들에게 더욱 풍성한 브랜드 경험을 제공하고자 했다"며 "게임 팬과 디저트39 고객 모두가 만족할 수 있는 특별한 프로모션이 되길 기대한다"고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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