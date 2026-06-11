홍명보 “베스트11 확정”, 손흥민 “인생 건다”… 체코전 준비 끝났다

사진=뉴시스

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“축구 인생 건다.”(손흥민)

“베스트11 확정했다.”(홍명보 축구대표팀 감독)

결전의 날이 밝았다. 월드컵을 바라보고 달려온 지난 4년, 이제 그라운드에서 모든 걸 쏟아부어야 한다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 12일 오전 11시 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 체코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 조별리그 A조 1차전을 치른다. 월드컵 여정의 시작이다.

말 그대로 체코전 ‘올인’이다. 조별리그 통과를 위한 최대 분수령이 될 전망이다. A조는 한국을 필두로 멕시코, 체코가 32강 진출 티켓을 두고 경쟁하는 구도다. 체코를 잡으면 조별리그 주도권을 쥐고 오는 19일 월드컵 개최국 멕시코를 상대하게 된다. 그만큼 부담을 덜 수 있다. 반대로 체코전을 놓치며 큰 부담을 안고 멕시코와 맞대결을 해야 한다. 이번 대회 목표인 16강 진출 시나리오가 한층 복잡해질 수 있다.

11일 공식 기자회견에 나선 홍 감독은 “월드컵은 축구선수들의 꿈의 무대”라며 “이번 대회를 준비하면서 우리 팀은 소홀함이 없었다. 특히 선수들이 보여준 헌신적이고 노력한 모습, 함께 쌓아 올린 걸 내일 경기에서 나와 좋은 결과를 얻었으면 한다”고 말했다.

베스트11도 마침내 확정됐다. 홍 감독은 월드컵 최종 모의고사까지 다양한 조합을 시험하는 데 심혈을 기울였다. 홍 감독은 “오늘까지도 베스트11에 대한 고민을 많이 했다”며 “내일 베스트11은 정해져 있다”고 힘줘 말했다. 4번째 월드컵에 나서는 캡틴 손흥민은 비장한 모습이었다. 웃음기를 싹 빼고 진지한 모습으로 기자회견장을 찾은 그는 “조별리그 3경기가 있다. 매 경기 인생을 걸 정도로 중요한 경기”라고 강렬한 한마디를 던졌다. 이어 “체코는 유럽 플레이오프(PO)를 거쳐 월드컵 본선에 올랐다. 분명한 강점이 있다는 의미”라며 “좋은 리그에서 뛰는 선수들이 많다. 이들을 꺾기 위해서는 우리가 100% 이상을 보여줘야 한다”고 힘줘 말했다.

상대 강점을 극복하고, 약점을 공략한다. 체코는 FIFA 랭킹 40위로 한국(25위)보다 15계단 낮지만 190㎝가 넘는 장신 선수가 10명에 이를 정도로 위협적이다. 세트피스에 강점을 갖고 있다. 반면 유럽 PO를 통해 월드컵 본선에 진출하면서 고지대에 적응할 충분한 시간을 갖지 못했다.

반면 홍명보호는 약 2주가 넘도록 고지대 환경의 미국 유타주 솔트레이크시티에서 적응 기간을 거쳤다. 홍 감독은 “(사전캠프에서는) 처음에 어려움이 좀 있었다. 각자 신체 조건이 달라 격차가 있었다”며 “지금은 전체적으로 완벽하게 적응했다. (고지대 적응이) 어떤 결과를 가져올지 모르겠지만, 선수들은 마음속으로 고지대에 적응했다는 안도감과 자신감을 가지고 경기에 나설 것으로 생각한다”고 힘줘 말했다.

손흥민 역시 “체코 선수들을 잘 분석해서 경기장에서 제가 할 수 있는 플레이를 확실히 보여드리겠다”고 눈빛을 번뜩였다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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