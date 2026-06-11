'2026 TMA' 9월 19일 부산 개최 확정

'2026 더팩트 뮤직 어워즈(TMA)'가 오는 9월 부산에서 화려한 막을 올린다.

11일 더팩트 뮤직 어워즈 조직위원회는 2026 더팩트 뮤직 어워즈가 오는 9월 19일 부산아시아드주경기장에서 개최된다고 밝혔다.

올해 9회째를 맞이한 이 시상식은 더팩트 뮤직 어워즈는 2024년 일본 오사카, 2025년 마카오에 이어 올해 K-팝의 본고장 대한민국에서 3년 만에 개최한다. 세계가 주목하는 해양도시이자 열정과 낭만의 도시 부산에서 새롭게 팡파르를 울린다.

개최까지 단 100일을 남겨둔 이번 시상식에는 국내와 해외를 오가며 눈부신 활약을 펼친 톱 아티스트들이 대거 참여한다. 부산이라는 도시의 역동성과 K-팝의 에너지를 결합한 아티스트들의 특별한 무대가 펼쳐질 예정이다.

이번 시상식은 부산을 K-팝의 새로운 중심지로 만드는 문화 교류의 장이 될 전망이다. 국내외 팬들이 한자리에 모여 아티스트들과 함께 호흡하는 자리로서 음악을 통한 글로벌 연대와 도시 브랜드 가치를 동시에 높이는 특별한 계기가 될 것으로 기대된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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