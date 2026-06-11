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[SW포토]차명주 KBSA 경기력향상위원회 위원장

입력 : 2026-06-11 14:15:12 수정 : 2026-06-11 14:15:11

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차명주 KBSA 경기력향상위원회 위원장이 11일 서울 중구 프레스센터 서울클럽홀에서 열린 2026 아이치-나고야아시안게임 대표팀 명단발표 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 사진=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.

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김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

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