티젠, 트와이스 해변열차 운영…“올여름 부산 여행 필수 코스”

트와이스와 함께 달리는 해운대 블루라인 해변열차. 사진=티젠

건강음료 전문기업 티젠(TEAZEN)이 글로벌 그룹 트와이스와 함께 운영하고 있는 해운대 블루라인 해변열차가 부산의 새로운 포토스팟으로 떠오르고 있다고 11일 밝혔다.

브랜드에 따르면 티젠은 해운대 미포에서 청사포를 지나 송정까지 운행하는 블루라인 해변열차를 티젠 콤부차와 트와이스 콜라보레이션 디자인으로 랩핑, 관광객들에게 볼거리와 특별한 여름 추억을 선사하는 중이다. 대표 여름 음료로 사랑받고 있는 상큼한 티젠 콤부차 플레이버와 9명의 트와이스 멤버들을 1:1로 매칭해 발랄하고 청량감 넘치는 분위기를 선사한다.

부산 대표 관광 콘텐츠로 꼽히는 해운대 블루라인파크 해변열차는 아름다운 동부산의 수려한 해안절경을 감상할 수 있다. 에메랄드빛 바다를 따라 달리는 낭만적인 풍경으로 국내외 관광객들의 사랑을 받고 있으며 '슬램덩크'의 배경인 일본 가마쿠라와 비슷한 분위기를 느낄 수 있어 '한국의 가마쿠라', '한국판 슬램덩크 성지'로 불린다.

특히 해변열차가 정차하는 청사포 정거장과 해안 풍경이 한눈에 내려다보이는 달맞이길은 부산을 대표하는 포토스팟으로 바다와 열차가 어우러진 이국적인 풍경에 여행객들은 물론 사진 애호가들의 발길이 이어지고 있다. 티젠과 트와이스의 콜라보 해변열차는 7월 말까지 운영된다.

티젠 관계자는 "최근 BTS 부산 공연 등 다양한 K-팝 콘텐츠를 계기로 부산을 찾는 해외 관광객들이 늘어나고 있다"며 "트와이스와 함께하는 해운대 해변열차가 부산 여행의 또 다른 즐길 거리가 되어 K-팝 팬들에게 특별한 추억을 선사하길 바란다"고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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