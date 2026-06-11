목 통증·어깨 통증 반복된다면… 거북목·일자목이 부르는 목 디스크 주의

목과 어깨가 함께 아프다면 단순 근육통으로 생각하기 쉽다. 하지만 통증이 반복되거나 팔 저림까지 동반된다면 목디스크를 의심해볼 필요가 있다. 과거에는 목디스크가 중장년층의 퇴행성 질환으로 알려졌지만, 최근에는 스마트폰과 컴퓨터 사용 증가로 인해 20~30대 젊은 환자도 꾸준히 늘고 있다.

목디스크는 경추 사이의 디스크가 돌출돼 신경을 압박하는 질환이다. 특히 목에서 나온 신경은 어깨와 팔, 손까지 연결돼 있어 목뿐 아니라 어깨 통증으로 시작되는 경우가 많다. 어깨 관절에는 이상이 없는데 통증이 지속되거나 팔 저림, 손 감각 저하가 나타난다면 목디스크 여부를 확인해볼 필요가 있다.

증상은 디스크 위치에 따라 다르게 나타난다. 두통이나 어지럼증이 동반되기도 하며, 어깨 통증과 팔 저림, 손가락 감각 이상, 근력 저하 등이 발생할 수 있다. 심한 경우에는 손 사용이 불편해지거나 보행 장애로 이어질 수도 있다.

주요 원인은 잘못된 자세다. 스마트폰을 장시간 내려다보거나 모니터를 볼 때 목을 앞으로 내미는 습관, 높은 베개 사용 등이 대표적이다. 특히 거북목이나 일자목을 장기간 방치하면 경추에 지속적인 부담이 가해져 목디스크로 진행될 가능성이 높아진다.

목디스크는 초기에 치료하면 비수술적 방법으로 호전을 기대할 수 있다. 약물치료와 도수치료를 통해 통증을 줄이고 경추 정렬을 개선할 수 있으며, 자세 교정과 근육 균형 회복에도 도움을 받을 수 있다.

증상이 심해지거나 보존적 치료에도 호전이 없는 경우에는 신경차단술이나 신경성형술 같은 비수술 치료를 시행한다. 신경차단술은 염증이 있는 신경 주변에 약물을 주입해 통증과 부종을 줄이는 치료이며, 신경성형술은 특수 카테터를 이용해 신경 주변 유착을 풀고 염증을 제거하는 치료다.

비수술 치료는 절개가 거의 필요 없고 회복이 빠르다는 장점이 있다. 국소마취로 진행되는 경우가 많아 전신마취 부담이 적고, 고령자나 만성질환자도 비교적 안전하게 치료받을 수 있다. 치료 후 빠른 일상 복귀가 가능하다는 점도 장점이다.

다만 신경 압박이 심해 근력 저하나 감각 이상이 진행되는 경우에는 수술적 치료를 고려해야 한다. 최근에는 양방향 척추내시경 수술이 활용되고 있다. 두 개의 작은 통로를 통해 내시경과 수술 기구를 삽입하는 방식으로, 정상 조직 손상을 최소화하면서 병변을 정밀하게 제거할 수 있다. 절개 범위가 작아 통증과 출혈이 적고 회복이 빠른 편이다.

목디스크 치료 후에는 재발 방지를 위한 생활습관 관리가 중요하다. 스마트폰과 모니터는 눈높이에 맞춰 사용하고, 장시간 같은 자세를 유지하지 않는 것이 좋다. 또한 턱 당기기 운동, 목 옆 근육 스트레칭, 어깨 돌리기 운동 등을 꾸준히 시행하면 경추 부담을 줄이는 데 도움이 될 수 있다.

양희석 서울바른세상병원 원장(신경외과 전문의) “목디스크는 단순한 목 통증이 아니라 어깨 통증과 팔 저림 등 다양한 신경 증상으로 나타날 수 있다”며 “특히 거북목과 일자목을 방치하면 디스크 발생 위험이 높아지는 만큼 조기에 진단받고 적절한 치료를 시행해야 한다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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