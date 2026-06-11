가파른 성장 속도에 가려져 있던 K-콘텐츠 산업의 구조적 모순을 바로잡기 위한 입법 움직임이 본격화됐다. 문화예술계는 환영의 뜻을 밝히고 나선 가운데 콘텐츠 산업 현장의 안전·노동권 보장이 구체화될 수 있을지 집중된다. 사진은 지난달 서울 여의도 국회 소통관에서 열린 콘텐츠 산업 노동자 권리보장 3법 발의 기자회견. [사진=뉴시스 제공]



K-콘텐츠 산업이 세계적인 성장세를 이어가고 있는 가운데 근로자들의 열악한 노동환경을 개선하는 내용의 입법이 추진된다. 문화예술계는 환영의 뜻을 밝힌 가운데 장시간 노동과 안전사고 등 산업 내 문제를 해결하기 위한 제도적 전환점이 마련될 수 있을지 관심이 모인다.



최근 국회 문화체육관광위원회 소속 손솔 진보당 의원이 대표발의한 콘텐츠산업 노동자 권리보장 3법은 콘텐츠 제작 현장의 노동자와 예술인 권리 보호를 위해 표준계약서 사용 의무화·안전보건 조치 강화·노동조건 명시 의무·노사정 협의체 설치 등을 골자로 한다.



문화산업진흥기본법 개정안은 국가와 지방자치단체가 문화산업 노동자의 적정 보수와 안전한 노동환경 조성에 나서도록 의무화했다. 특히 정부와 문화산업 사업자, 노동자 대표가 참여하는 노사정 협의체 설치 근거를 새로 마련했다. 콘텐츠산업진흥법 개정안은 현행법상 권고 수준에 머물렀던 표준계약서 사용의 실효성을 높이기 위해 표준계약서 사용을 의무화하고, 계약서에 임금·근로시간 등 근로조건을 명시하도록 했다. 또 예술인지위권리보장법 개정안은 외주 제작사들이 근로기준법을 우회해 위탁·용역 계약을 맺는 부작용을 막는 내용을 담았다.

손 의원은 “K-콘텐츠가 비약적인 성장을 이룬 지금, 그 주역인 콘텐츠 제작 현장 스태프들의 노동환경도 그 명성에 걸맞게 개선해야 한다”며 “콘텐츠 제작 현장 스태프들의 노동환경은 오히려 법적 사각지대로 후퇴하고 있다”고 법안 발의 배경을 밝혔다.

문화예술계도 환영의 뜻을 밝혔다. 문화예술 현장의 안전권과 노동권 보장을 위해 활동하는 단체인 예술인 안전을 지키는 사람들은 지난 10일 성명을 내고 “산업은 가파르게 성장했지만, 그 위에서 피땀 흘리는 노동자의 권리는 성장의 속도를 전혀 따라가지 못했다. K-콘텐츠 산업의 성장 이면에는 장시간 노동, 임금체불, 안전사고, 불공정 계약 등 구조적인 노동 문제가 존재한다”며 “노동자의 권리와 안전을 보호하기 위한 제도 개선이 시급하다”고 입법 필요성을 강조했다.

콘텐츠 제작 현장에서는 실질적인 사용·종속 관계에 있으면서도 고용 형태를 감추기 위해 근로계약 대신 용역이나 프리랜서 계약을 강요하는 위장 프리랜서·하도급 구조 관행이 만연하다. 특히 온라인동영상서비스(OTT) 제작 환경 확대 이후 표준계약서 사용 문화가 후퇴하고 근로기준법 적용이 배제되는 사례가 늘어나고 있다는 지적이 나온다.

실제로 지난 4월 열린 국회 토론회에서는 “OTT 시리즈를 하지 않을 수 없는 산업환경에 놓이면서 스태프들이 하루 12시간 근로시간마저 지켜지지 않는 현장에 놓이게 됐다” 등의 현장 목소리가 나오기도 했다. 지난해 세상을 떠난 성악가 안영재 씨 사례도 문화예술계 노동권에 대한 경각심을 불러일으킨 바 있다. 안씨는 2023년 서울시 오페라단 리허설 중 천장에서 400㎏이 넘는 철제 무대장치가 내려와 어깨가 짓눌리는 사고를 당했다. 이후 보행이 어려워 휠체어에 의지해 왔으며 발성과 호흡에 이상이 생겨 노래를 부를 수 없었지만 억대에 달하는 병원비 등 치료 비용은 모두 본인이 부담해 온 것으로 알려졌다. 프리랜서 예술인 신분이라 산재보험 의무가입 대상이 아니었기 때문이다. 결국 안씨가 세상을 떠나면서 문화예술계 안전관리 실태와 예술노동자의 법적 보호 문제에 대한 사회적 관심이 높아졌다.



문화예술계는 이번 개정안이 이러한 기형적인 계약 구조에 제동을 걸고, 일하는 사람으로서의 정당한 지위를 인정받는 이정표가 될 것으로 기대하고 있다. 법안은 아직 향후 상임위 심사와 본회의 통과 과정에서 산업계와 이해관계자들의 의견 조율이 필요하다. 산업계의 반발이나 정치권의 무관심으로 법안이 표류하거나 핵심 조항이 훼손될 가능성도 있다. K-콘텐츠가 세계 시장에서 영향력을 확대하며 국가 대표 산업으로 성장한 가운데 노동권과 안전권 강화를 위한 입법 논의가 산업의 새로운 기준을 세우는 계기가 될 수 있을지 주목된다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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