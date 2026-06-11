[한승오의 볼륨미학] 슬리브리스의 계절, 팔보다 먼저 보이는 ‘어깨선’

예년보다 더위가 빨리 찾아오면서 여름 옷차림도 한발 앞서 가벼워지고 있다.

슬리브리스, 오프 숄더 스타일의 상의, 가벼운 셔츠처럼 목과 어깨, 팔 라인이 드러나는 아이템이 일찍부터 주목받는 분위기다. 옷의 소매가 짧아지고 네크라인이 넓어질수록 사람들의 시선은 팔뚝보다 먼저 목과 어깨의 경계로 향한다.

최근 연예인들의 무대 의상이나 화보, 인플루언서들의 여름 스타일링에서도 쇄골이 또렷하고 어깨가 수평으로 떨어지는 라인이 반복적으로 노출되며 이른바 ‘직각어깨’에 대한 관심도 커지고 있다.

‘직각어깨’는 말은 어깨뼈가 자로 잰 듯 반듯해야 한다는 의미로 받아들여지기 쉽다. 하지만 실제 미용 상담에서 보는 어깨선은 훨씬 복합적이다.

목의 길이, 쇄골의 방향, 승모근의 도드라짐, 어깨 끝의 각도, 팔 위쪽의 볼륨, 평소 자세가 함께 어우러져 하나의 인상을 만든다. 같은 체중이라도 승모근이 솟아 있거나 어깨가 안쪽으로 말려 있으면 목이 짧아 보이고 상체가 답답해 보일 수 있다. 반대로 목에서 쇄골, 어깨 끝으로 이어지는 선이 부드럽게 정리되면 상체가 한층 가볍고 길어 보인다.

◆빨라진 슬리브리스 시즌, 어깨 고민도 앞당겨졌다

민소매 의류나 오프숄더, 홀터넥처럼 어깨가 드러나는 옷을 입으면 가장 먼저 눈에 들어오는 부위가 승모근이다. 이는 직각어깨를 결정짓는 부위이기도 하다.

목 뒤쪽부터 어깨, 등 위쪽까지 이어지는 근육이다. 머리와 어깨 움직임에 관여하고 자세를 유지하는 데 필요한 근육이지만, 미용적으로는 이 부위가 과하게 도드라질 때 고민이 된다.

승모근이 과하게 발달하거나 긴장돼 있으면 어깨선이 위로 올라가 보이고, 목과 어깨의 경계가 짧고 두껍게 느껴진다. 사진을 찍었을 때 상체가 실제보다 둔해 보인다고 느끼는 이들도 이 부위에서 원인을 찾는 경우가 적지 않다.

장시간 스마트폰이나 컴퓨터를 사용하는 습관, 구부정한 자세, 스트레스성 긴장, 고중량 운동, 선천적인 근육 발달 정도가 영향을 줄 수 있다. 특히 목과 어깨에 힘을 주는 습관이 반복되면 승모근 주변 긴장이 쉽게 풀리지 않고, 어깨선이 늘 올라가 있는 듯한 인상을 줄 수 있다.

직각어깨를 만들 때 가장 먼저 봐야 할 부위는 어깨 끝이 아니라 목과 승모근이 만나는 지점이다. 승모근이 도드라져 있으면 실제보다 목이 짧고 상체가 무거워 보일 수 있어 목선, 쇄골, 어깨선의 연결감을 함께 확인해야 한다.

◆마사지로 안 풀리는 승모근, 원인부터 구분해야

어깨선이 고민이라고 해서 모두 같은 관리가 필요한 것은 아니다. 평소 자세가 나빠 어깨가 말린 경우라면 스트레칭, 흉곽 이완, 등 근육 강화, 생활습관 교정만으로도 인상이 달라질 수 있다.

반대로 승모근 자체의 볼륨이 크거나 긴장이 오래 지속된 경우에는 홈케어만으로 변화가 제한적일 수 있다. 이때는 근육의 발달 정도, 좌우 차이, 목 통증 여부, 어깨 움직임, 시술 후 기대하는 라인을 함께 살펴야 한다.

보툴리눔 톡신 주사는 비교적 간단하게 접근할 수 있는 선택지로 알려져 있다. 다만 유지 기간과 반응은 개인마다 다르고, 반복 관리가 필요할 수 있다. 최근에는 보다 분명한 어깨선 변화를 기대하며 승모근축소술을 문의하는 사람들도 늘고 있다.

승모근축소술은 과하게 솟아 보이는 승모근 부위를 완화해 목에서 어깨로 이어지는 라인을 정리하는 데 초점을 맞춘다. 다만 승모근은 자세와 움직임에 관여하는 중요한 근육인 만큼 단순히 크기를 줄이는 관점으로 접근해서는 안 된다.

승모근축소술은 어깨를 무조건 납작하게 만드는 치료가 아니다. 목선과 쇄골, 어깨 끝으로 이어지는 비율을 보고 과하게 도드라진 부분을 완화하는 과정이다. 근육의 기능을 고려하지 않고 라인만 좇으면 불편감이 생길 수 있어 개인별 진단과 안전 범위 설정이 우선이다.

◆연예인 어깨선 따라 하기 전, 내 체형부터 봐야

연예인이나 인플루언서의 어깨선은 조명, 의상, 자세, 촬영 각도, 체지방률까지 함께 작용한 결과다. 화면 속에서 매끈하게 보이는 어깨 라인을 그대로 따라 하려다 보면 내 몸에 맞지 않는 목표를 세우기 쉽다. 직각어깨는 특정 연예인의 체형을 복제하는 것이 아니라, 자신의 목 길이와 어깨 폭, 쇄골 라인, 승모근 발달 정도 안에서 가장 자연스러운 균형을 찾는 과정에 가깝다.

무리한 체중감량도 답이 되기 어렵다. 체중이 줄면 쇄골이나 어깨선이 드러나 보일 수 있지만, 근육이 함께 빠지고 자세가 무너지면 오히려 어깨가 더 처져 보이거나 목 주변이 초라해 보일 수 있다. 여름을 앞두고 단기간에 라인을 바꾸려는 경우일수록 체중, 자세, 근육 상태를 함께 점검하는 것이 필요하다. 통증이나 저림, 어깨 움직임 제한이 동반된다면 미용적 고민으로만 넘기지 말고 정확한 진료를 받아보는 것이 좋다.

글=한승오 원장(볼륨성형외과 대표원장) 정리=정희원 기자

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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