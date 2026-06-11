파우 요치, 태국 영화 주인공 위엄…현지 팬심 뒤흔들었다

사진 제공=그리드엔터테인먼트

그룹 파우(POW) 요치가 태국 영화 ‘키사다 파라다이스’ 주연을 맡으며 현지에서 뜨거운 관심을 만끽하고 있다.

요치는 지난 9일(현지시간) 태국 방콕 센트럴월드에서 열린 영화 ‘키사다 파라다이스’ 갈라 프리미어 행사에 참석했다. 이날 행사에는 영화 관계자들과 출연 배우들이 총출동했다. 열띤 관심 속 현장에는 팬들과 취재진이 가득 메웠다.

요치는 영화의 남자 주인공으로 무대에 올라 팬들의 환호를 이끌어냈다. 행사장 주변에는 이른 시간부터 요치를 보기 위해 모인 팬들로 북적였다. 현지 언론 역시 높은 관심을 보이며 취재 경쟁을 펼쳤다. 태국 내에서 요치가 여전히 강력한 영향력과 탄탄한 팬덤을 보유하고 있는 셈이다.

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‘키사다 파라다이스’는 학생들 사이에서 괴담처럼 전해지는 폐쇄된 놀이공원을 배경으로 펼쳐지는 우정 스릴러 공포 영화다. 친구의 갑작스러운 실종 이후 벌어지는 미스터리한 사건들을 긴장감 있게 그려낸 작품으로, 태국 대표 호러 프랜차이즈 ‘피낙(Pee Nak)’ 시리즈를 연출한 폰타리스 조키즈사다르소폰 감독이 메가폰을 잡았다.

요치는 이번 작품에서 배우 나타왓 지로치티쿨과 함께 주연으로 호흡을 맞췄다. 어린 시절부터 태국에서 아역 배우로 활동하며 연기 경험을 쌓아온 그는 이번 작품을 통해 배우로서의 새로운 가능성을 보여주고 있다는 평가를 받고 있다.

영화 개봉과 함께 진행 중인 현지 프로모션 역시 순항 중이다. 앞서 팬사인회를 통해 현지 팬들과 가까이 소통한 데 이어 갈라 프리미어까지 성공적으로 마쳤다. 요치는 무대 인사와 언론 인터뷰 등 다양한 일정을 통해 현지 관객과 만남을 이어갈 예정이다.

요치는 최근 발표한 첫 솔로 싱글 ‘Blow Your Mind (Feat. Sik-K, Bryan Chase)’로 태국 아이튠즈 R&B/Soul 차트에서 1위를 하는 등 글로벌 차트에서 성과를 거두고 있기도 하다. 음악과 연기를 넘나드는 활약 속에 태국과 한국은 물론 글로벌 팬들의 관심까지 집중되면서 차세대 글로벌 엔터테이너로서 입지를 더욱 넓혀가고 있다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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