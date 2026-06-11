뇌졸중·두부외상, 골든타임을 사수하라

갑자기 말이 어눌해지고 한쪽 팔다리에 힘이 빠지는 뇌졸중, 사고나 낙상 뒤 의식 저하와 심한 두통을 동반하는 두부외상은 모두 ‘골든타임’이 예후를 좌우하는 대표적인 중증 뇌질환이다. 증상 발생 후 얼마나 빨리 병원에 도착해 정확한 진단과 치료를 받느냐에 따라 생존율과 후유장애 정도가 크게 달라질 수 있다.

특히 뇌졸중은 사망 위험이 높고, 치료 후에도 마비·언어장애·인지기능 저하 등 후유장애를 남길 수 있어 초기 대응이 중요하다. 이행우 부산성모병원 신경외과 과장의 도움말로 뇌졸중과 두부외상 등 응급 뇌질환 치료의 골든타임에 대해 들었다.

◆갑자기 말 어눌해지고 팔다리 힘 빠지면 ‘뇌졸중’ 의심

뇌졸중은 크게 뇌혈관이 막혀 발생하는 뇌경색과 뇌혈관이 터져 생기는 뇌출혈로 나뉜다. 뇌경색은 혈관 폐색으로 뇌세포가 손상되는 질환이고, 뇌출혈은 혈관 파열로 뇌조직 안에 피가 고이며 뇌압 상승과 신경 손상을 일으킬 수 있다.

고혈압, 당뇨병, 심장질환, 동맥경화증 등 기저질환이 있거나 과거 뇌졸중 병력이 있는 경우, 가족력이 있는 경우에는 각별한 주의가 필요하다.

이 과장은 뇌졸중이 위험한 이유로 ‘짧은 치료 골든타임’을 든다. 그는 “뇌세포는 혈류 공급이 끊기면 빠르게 손상된다”며 “특히 전조 증상을 알아차리지 못해 병원 도착이 늦어지는 경우 예후가 나빠질 수 있다”고 조언했다.

대표적인 전조증상으로 ▲정상적으로 걷다가 갑자기 균형을 잃거나 ▲발음이 어눌해지고 ▲한쪽 팔다리에 힘이 빠지거나 감각이 둔해지는 증상을 들 수 있다. 이밖에 ▲한쪽 얼굴이 처지거나 ▲시야가 흐려지고 ▲극심한 두통이나 어지럼증이 갑자기 나타나는 경우도 뇌졸중을 의심해야 한다.

전조 증상이 나타났다면 집에서 지켜보거나 증상이 가라앉기를 기다리기보다 즉시 119를 통해 응급실을 찾아야 한다. 뇌졸중은 발병 후 가능한 한 빠르게 치료를 시작해야 뇌 손상을 줄이고 후유장애 위험을 낮출 수 있다.

이행우 과장은 “흔히 골든타임을 3~6시간 안팎으로 설명하지만, 실제 치료 가능 여부는 환자의 상태, 뇌혈관 폐색 위치, 출혈 여부, 영상검사 결과 등에 따라 달라진다”며 “중요한 것은 증상 발생 시각을 확인하고 최대한 빨리 전문 치료가 가능한 병원으로 이동하는 것”이라고 강조했다.

◆응급 진료부터 재활 연계까지… 치료 흐름 이어져야

이 과장에 따르면 부산성모병원은 신경외과를 중심으로 응급의학과, 영상의학과, 재활의학과 등 관련 진료과가 유기적으로 협력하는 응급 진료 체계를 구축해 대응하고 있다. 환자가 응급실에 도착하면 초기 평가와 영상검사를 통해 병변 위치, 혈관 폐색 여부, 출혈 정도, 수술 필요성 등을 확인한다. 이후 환자 상태에 따라 약물치료, 중재시술, 수술 등 적절한 치료 방향을 결정하는 방식으로 치료에 나서고 있다.

더욱이 뇌졸중 치료는 응급 단계에서 끝나지 않는다. 치료 이후에도 뇌 손상 부위에 따라 마비, 언어장애, 삼킴장애, 인지기능 저하, 보행장애 등 다양한 후유증이 남을 수 있다. 이 때문에 급성기 치료 이후 회복기 재활로 이어지는 치료 흐름이 중요하다.

일반적으로 뇌졸중 후 초기 3개월은 기능 회복 가능성이 큰 시기로 꼽힌다. 이 시기에 환자 상태에 맞춘 재활치료를 적극적으로 시행해야 일상 복귀 가능성을 높일 수 있다.

◆겉 상처 작아도 뇌출혈 위험… 두부외상 초기 대응 중요

두부외상도 골든타임이 중요한 중증 뇌질환이다. 교통사고, 낙상, 산업재해 등으로 머리에 충격을 받은 뒤 ▲의식 저하 ▲반복 구토 ▲심한 두통 ▲경련 ▲마비 증상이 나타난다면 신속한 검사가 필요하다.

겉으로 보이는 상처가 크지 않더라도 뇌출혈이나 뇌부종이 진행될 수 있다. 특히 고령자나 항혈소판제·항응고제를 복용 중인 환자는 작은 충격 뒤에도 출혈 위험이 커질 수 있어 주의가 필요하다.

이행우 과장은 “뇌졸중과 두부외상은 시간이 예후와 직결되는 질환”이라며 “지역 안에서 신속한 진단과 전문 치료, 회복 관리까지 이어지는 체계가 갖춰져야 중증 뇌질환 환자의 생존율과 삶의 질을 높일 수 있다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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