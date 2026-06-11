'와일드 씽' 강동원→오정세, 음실련 회원 됐다

영화 ‘와일드 씽’의 주역 강동원, 엄태구, 박지현, 오정세가 한국음악실연자연합회 회원으로 가입했다. ‘배우가 노래하면 실연자’라는 인식이 자리 잡으며 향후에도 음악 활동을 병행하는 배우들의 회원 가입이 더욱 확산될 것으로 보인다.

음실련은 영화 ‘와일드 씽’ 주연 배우 강동원, 엄태구, 박지현, 오정세 등이 회원으로 가입했다고 11일 밝혔다.



‘와일드 씽’은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화다. 강동원·엄태구·박지현은 극 중 그룹 멤버로, 오정세는 발라더로 출연해 직접 노래와 퍼포먼스를 선보인다. 영화 제작 과정에서 공개된 그룹 음원과 뮤직비디오가 화제를 모은 바 있다.

실제로 최근 음실련에는 배우들의 가입 문의와 신규 가입이 꾸준히 증가하고 있다. 드라마 OST 참여, 영화 속 가창·퍼포먼스, 디지털 음원 발매, 글로벌 OTT 콘텐츠 확산 등으로 배우들의 음악 활동이 증가하면서 자신의 실연 권리를 보호받기 위해 음실련 가입을 선택하는 배우들이 늘고 있다. ‘와일드 씽’은 배우들의 음악 실연 활동과 권리 인식 변화를 상징적으로 보여주는 사례다. 업계에서는 이를 콘텐츠 산업 변화에 따른 자연스러운 흐름으로 해석하고 있다.

음실련 측은 “영화 속 음악 활동이 실제 권리 인식으로 이어지고 있다”며 “배우들이 작품 속에서 직접 노래하거나 음원 제작·퍼포먼스에 참여하는 사례가 늘면서 음악 실연자로서 방송·전송·복제 이용 등에 따른 저작인접권 보호 대상이 될 수 있기 때문”이라고 설명했다.

음실련 김승민 전무이사는 “영화나 드라마 속 음악 활동은 이제 단순한 연기의 연장을 넘어 OST 및 디지털 음원 발매 등 실질적인 음악 콘텐츠로 확장되며, 또 하나의 독립적인 실연 영역으로 자리 잡고 있다”며 “음실련은 변화하는 콘텐츠 환경에 맞춰 배우, 개그맨, 크리에이터 등 다양한 분야의 대중문화예술인들이 음악 실연자로서 참여한 활동에 대해 정당한 권리와 보상을 받을 수 있도록 권리 보호 체계를 지속적으로 고도화하고, 실연자 중심의 보상 기반 역시 더욱 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

음실련 데이터비즈니스팀 조현 팀장은 “과거에는 배우의 노래가 작품 속 연출 요소나 부가 콘텐츠로 소비되는 경우가 많았지만 최근에는 스트리밍 플랫폼과 글로벌 OTT 서비스 확산으로 배우들의 음악 활동 역시 독립적인 콘텐츠 자산이자 실질적인 실연 영역으로 인정받고 있다”며 “드라마 OST, 영화 속 가창, 프로젝트 그룹 활동 및 음원 참여 등이 증가하면서 배우들이 음악 실연자로서 정당한 권리를 보호받기 위해 음실련에 가입하는 사례도 꾸준히 확대되고 있다”고 설명했다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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