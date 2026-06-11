이승윤, 정규 4집 '0집' 26일 발매…음원 내렸던 과거 노래들 깜짝 재녹음

싱어송라이터 이승윤이 새 앨범 ‘0집’으로 돌아온다. 10여년 전 발매했지만 현재는 들을 수 없는 곡들을 재녹음 과정을 거쳐 ‘0집’으로 구성해 팬들에게 특별한 선물을 선사할 전망이다.

이승윤은 지난 10일 공식 SNS를 통해 정규 4집 '0집'의 오는 26일 발매 소식과 함께 앨범 아트 3종을 선보였다.



각각 하나의 회화 작품을 연상시키는 앨범 아트는 기존 공개된 '새벽이 빌려 준 마음', '무얼 훔치지', '달이 참 예쁘다고'의 앨범 커버를 새롭게 비주얼라이징했다.

'0집'은 이승윤이 전작인 정규 3집 '역성' 발매 이후 약 1년 8개월 만에 선보이는 신보다. 10여년 전 홀로 작업했던 음악들을 재구성과 재녹음 과정을 거쳐 새롭게 완성했다. 이승윤의 과거의 고민과 현재의 시선이 교차하는 의미 있는 작품이 될 것으로 보이다.

2016년 발매됐지만 현재는 음원 사이트에서는 들을 수 없어 팬들 사이에서 '0집'으로 불려왔던 '무얼 훔치지'의 곡들이 수록될지 관심이 집중된다. 세상을 살아가는 사람들의 바람과 공허, 고뇌, 희망, 외침 등 다양한 감정을 때로는 시적으로, 때로는 직설적으로 풀어내는 이승윤 특유의 노랫말이 지닌 힘을 고스란히 느낄 수 있을 전망이다.

이승윤은 지난달 야외 단독 콘서트 '2026 이승윤 콘서트 '밖''을 성료한 바 있다. 당시 현장 곳곳에 포스터 속 가사와 스태프들의 티셔츠에 새겨진 숫자들을 마치 스포일러처럼 숨겨둬 궁금증을 자아냈다. 해당 단서들이 '0집'과 어떤 연결고리를 갖고 있을지도 관심이 쏠린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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