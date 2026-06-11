배우→가수 이재욱, 첫 싱글 발표…군 입대 후 팬들에게 전하는 ‘특별한 선물’

배우 이재욱이 가창자로 변신해 아티스트로서의 새로운 시작을 전격 알린다.

이재욱은 11일 목요일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 자신의 첫 번째 싱글 앨범 ‘SHADOW(섀도우)’를 발매하고 본격적인 음악 행보에 나선다.

이재욱이 군 입대 후 팬들에게 전하는 특별한 선물이자 팬들을 향한 진심을 담아낸 싱글 앨범 ‘SHADOW’는 보컬그룹 2am 임슬옹이 프로듀싱을 맡아 앨범의 완성도를 높였다.

사랑의 시작과 끝, 그리고 그 이후에 남겨진 감정의 흔적을 담은 두 곡으로 구성된 이번 앨범은 이재욱의 새로운 음악적 면모를 담아냈다. 강렬한 밴드 사운드와 섬세한 감성이 공존하는 타이틀곡 ‘SHADOW’는 시원하면서도 호소력 짙은 보컬을 앞세워 그리움과 후회의 감정을 깊이 있게 풀어냈다.

이와 더불어 미니멀한 록 사운드와 서정적인 멜로디가 어우러진 수록곡 ‘모두가 지나는 계절’은 지나간 사랑을 흘려보내는 감정을 이재욱 특유의 담백한 감성으로 담아냈다. 절제된 감정선으로 이어지는 이재욱의 보컬은 깊은 울림을 전하며 곡의 여운을 더욱 배가시킨다.

특히 수록곡 ‘모두가 지나는 계절’은 이재욱이 직접 작사·작곡에 참여해 오롯이 자신의 시선과 감정으로 채워냈다. 아티스트로서의 음악적 정체성과 진솔한 메시지를 더욱 선명하게 담아내며 곡의 의미를 더했다.

또한, 함께 공개될 라이브 클립 영상에서는 밴드 세션과 함께 완성한 라이브 퍼포먼스를 선보이며 곡의 감성과 분위기를 한층 생생하게 전달할 예정이다.

한편 이재욱은 현재 방영 중인 ENA 월화드라마 ‘닥터섬보이’에서 공중보건의사 도지의 역을 맡아 냉철함부터 허당미까지 입체적인 매력으로 시청자들의 사랑을 받고 있으며, 올 하반기 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 ‘꿀알바’를 통해 또 다른 모습을 선사할 예정이다.

이재욱이 직접 참여한 첫 싱글 앨범 ‘SHADOW’는 오늘(11일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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