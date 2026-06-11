닐로, 더블 싱글 ‘PANORAMA’ 공개…13일 단독 콘서트서 신곡 무대 최초 공개

가수 닐로(Nilo)가 한층 더 깊고 짙어진 음악적 서사를 담은 신보로 리스너들을 찾았다.

닐로는 지난 10일 오후 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 더블 싱글 ‘PANORAMA(파노라마)’를 전격 발매했다.

‘PANORAMA’는 닐로가 지난 2024년 12월 발매한 싱글 ‘너에게’ 이후 약 1년 6개월 만에 발표한 새 앨범이다. 더블 타이틀곡이자 자작곡 ‘우리’, ‘하지 못한 말’을 수록해 깊은 감성의 파노라마를 담아냈다.

첫 번째 타이틀곡 ‘우리’는 어떤 슬픔이 와도 함께 아파하자는 위로를 전하는 곡이다. 닐로는 특유의 담백하면서도 힘 있는 목소리로 지치고 힘들 때면 그냥 울어도 된다는 메시지를 노래했다.

두 번째 타이틀곡 ‘하지 못한 말’은 사랑했던 사람에게 끝내 전하지 못한 마음을 담담하게 풀어낸 곡이다. 차분하게 흐르는 피아노 선율 위로 닐로의 절제되면서도 호소력 짙은 음색이 펼쳐지며 이별을 경험한 이들의 공감을 자아낸다.

성공적인 컴백을 알린 닐로는 오는 13일 이번 더블 싱글과 동명의 단독 콘서트 ‘PANORAMA’를 개최한다. 그는 이 자리에서 신곡 무대를 최초로 공개하는 것은 물론, 다양한 대표곡을 완성도 높은 라이브로 들려줄 계획이다. 또한 오랜만에 팬들과 직접 마주하는 자리인 만큼, 그동안 전하지 못했던 진솔한 이야기로 특별한 시간을 선물할 예정이다.

따스한 음악적 소통의 장이 펼쳐질 닐로의 단독 콘서트 ‘PANORAMA’는 13일 오후 5시 서울 마포구 홍대 롤링홀에서 열린다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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