허남준 “겉보기와 달리 생각보다 가정적, 빨리 결혼하고 싶어” 솔직 고백

허남준이 가정과 연애에 대한 생각을 밝혔다. 출처=유튜브 채널 ‘유튜브하지영’ 영상 캡처

배우 허남준이 결혼과 연애에 대한 솔직한 가치관을 털어놓았다.

10일 유튜브 채널 ‘유튜브하지영’에 SBS 금토드라마 ‘멋진 신세계’에서 활약 중인 허남준이 게스트로 출연했다.

이날 허남준은 10년 뒤 미래를 묻는 질문에 “무조건 가정이 있어야 한다”며 “결혼을 빨리하고 싶고, 아이와 함께하는 미래를 자주 상상한다”고 답해 눈길을 끌었다. 진행자 하지영이 “10년 뒤에도 일만 열심히 할 것 같았는데 의외다”라며 놀라움을 표하자, 허남준은 “생각보다 가정적인 사람”이라고 너스레를 떨며 현장에 웃음을 안겼다.

이어진 연애 스타일에 관한 질문에서도 솔직한 답변이 이어졌다. 이성이 마음에 들면 먼저 다가가는 편이냐는 질문에 그는 “시기나 상대방, 그리고 내 마음의 크기에 따라 그때그때 다른 것 같다”고 밝혔다.

이른바 ‘플러팅(호감 표현)’에 대해서는 상대방의 반응에 맞춰 움직이는 편이라고 전했다. 허남준은 “상대도 내게 마음이 있다고 느껴지면 적극적으로 변하지만, 아니라면 소극적으로 바뀐다”고 설명했다.

특히 그는 연애 시 상대방을 배려하는 성향임을 강조했다. 허남준은 “상대방이 싫어하는 행동은 하지 않으려 노력한다. 원래 즐기던 일이라도 그렇다”며 “예를 들어 술을 마시는 것은 괜찮지만 친구 집에서 밤새 마시는 것이 싫다고 하면, 적당히 마시고 귀가하는 편”이라며 다정한 면모를 드러냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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