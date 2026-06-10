송혜교, 크루즈 여행 중 ‘역대급 리조트 룩’…바다보다 빛나는 비주얼 [스타★샷]

송혜교가 여전히 변하지 않는 미모를 인증했다. 출처=송혜교 SNS

배우 송혜교가 크루즈 여행 중인 근황을 공개하며 변함없는 ‘비주얼 퀸’의 면모를 입증했다.

10일 송혜교는 자신의 SNS 채널을 통해 별다른 문구 없이 이국적인 바다를 배경으로 한 여러 장의 사진과 영상을 게재했다. 공개된 사진 속 송혜교는 세련된 리조트 룩의 정석을 선보이며 여유로운 한때를 즐기는 모습이다.

특히 스타일링에 따라 극과 극의 매력을 발산해 눈길을 사로잡았다. 탁 트인 바다를 배경으로 한 사진에서는 시원하고 가벼운 소재감이 돋보이는 연한 블루 톤의 투피스 셋업을 착용해 휴양지에 걸맞은 활동성과 내추럴한 스타일을 동시에 완성했다. 반면 또 다른 사진에서는 깊게 파인 브이넥 라인의 크림 톤 맥시 원피스에 스트로우 햇을 매치해 특유의 우아하고 고급스러운 실루엣을 강조하며 독보적인 아우라를 풍겼다.

이번에 공개된 사진들은 그가 오랜 시간 공들인 대작 촬영을 끝낸 후 맞이한 달콤한 휴식기라는 점에서 더욱 이목을 끈다. 앞서 송혜교는 지난 1월, 약 1년간 이어진 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘천천히 강렬하게’의 모든 촬영을 성공적으로 마무리한 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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