모바, 로봇청소기 S70 울트라 롤러 롯데홈쇼핑 앵콜 방송 진행

사진=모바(MOVA)

글로벌 스마트 가전 브랜드 모바(MOVA)가 오늘 오후 8시 45분 롯데홈쇼핑에서 로봇청소기 ‘S70 울트라 롤러(S70 Ultra Roller)’ 앵콜 생방송을 진행한다고 10일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 방송은 지난 4월 진행된 첫 방송 이후 소비자들의 높은 관심과 호응에 힘입어 마련됐다. 방송은 롯데홈쇼핑의 리빙 전문 프로그램 ‘요즘쇼핑 유리네’를 통해 진행되며 제품을 직접 체험할 수 있는 다양한 정보가 제공될 예정이다.

이번 앵콜 방송에도 배우 이유리가 출연해 제품의 주요 기능을 소개하고 실제 사용 환경에서의 성능을 시연한다. 모바는 첫 방송에서 확인된 제품 경쟁력을 바탕으로 한정 수량 판매와 방송 전용 혜택도 준비했다.

S70 울트라 롤러는 세계적인 축구선수 루카 모드리치를 브랜드 앰버서더로 내세운 프리미엄 로봇청소기다. 32,000Pa 흡입력과 17N 가압 청소 시스템을 바탕으로 바닥 오염물 제거 성능을 강화했다. 특히 ‘클린촙(CleanChop™) 3.0’ 브러시는 머리카락을 직접 절단해 엉킴을 줄이며 ‘하이드로포스(HydroForce™)’ 기술은 청소 과정에서 오수를 실시간 회수해 깨끗한 물로 바닥을 관리할 수 있도록 돕는다.

또한 카펫 관리 기능인 ‘오토쉴드(AutoShield™)’는 카펫 감지 시 물걸레를 자동으로 들어 올리고 보호 커버를 적용해 습기 유입을 차단한다. ‘스텝프로(StepPro™) 2.0’ 기술은 최대 4cm 높이의 장애물을 넘을 수 있도록 지원하며 90mm 초슬림 설계로 소파나 침대 아래 공간까지 청소가 가능하다.

유지 관리 기능도 강화됐다. 올인원 베이스 스테이션은 100℃ 고온 살균 세척과 70℃ 열풍 건조 기능을 지원하며 600ml 자동 세제 충전 시스템과 최대 100일 사용 가능한 3.2L 대용량 먼지봉투를 갖췄다.

모바 관계자는 “더 많은 고객들이 모바의 스마트 청소 기술을 경험할 수 있도록 이번 앵콜 방송을 준비했다”며 “실제 사용 환경에서의 강점을 생생하게 전달할 계획”이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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