게임을 넘어 영화로…넥슨, ‘아크 레이더스’ 다큐 극장판 사전 예매 돌입

넥슨이 글로벌 흥행작 ‘아크 레이더스’의 개발 과정을 담은 다큐멘터리 극장판을 선보인다. 게임 탄생 비화와 개발진의 철학을 스크린에 담아 이용자들과 특별한 만남에 나선다.

넥슨은 10일 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 PvPvE 익스트랙션 어드벤처 게임 ‘아크 레이더스(ARC Raiders)’의 다큐멘터리 극장판 ‘아크 레이더스: 탄생의 여정’의 사전 예매를 시작했다고 밝혔다.

아크 레이더스: 탄생의 여정은 게임 세계관 구축 과정부터 실제 개발 현장의 뒷이야기, 제작진 인터뷰까지 담아낸 다큐멘터리다. 글로벌 누적 판매량 1600만 장을 기록한 아크 레이더스가 완성되기까지의 여정을 조명한다.

이번 작품은 오는 12일부터 14일까지 사흘간 메가박스 코엑스, 홍대, 수원스타필드, 대구신세계, 서면대한 등 전국 5개 지점에서 특별 상영된다. 예매는 메가박스 애플리케이션과 공식 홈페이지에서 가능하다.

관람객을 위한 한정판 특전도 준비됐다. 상영 후 매표소에서 티켓을 인증한 관객에게는 아크 레이더스 대형 장패드와 스페셜 티켓, 스탠다드 패키지 코드가 포함된 깜짝 쿠폰 등 다양한 굿즈를 증정한다.

아크 레이더스는 출시 약 3개월 만에 글로벌 누적 판매량 1600만 장, 최고 동시 접속자 수 96만 명을 기록하며 흥행에 성공한 게임이다. 현재 넥슨닷컴과 PC방 무료 플레이 서비스를 운영 중이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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