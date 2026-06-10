에버랜드 판다 가족 ‘넷째’ 경사

에버랜드 판다 가족에 새 식구가 생겼다. 엄마 판다 아이바오가 푸바오와 쌍둥이 판다 루이바오·후이바오에 이어 암컷 아기 판다를 품에 안았다.



에버랜드는 엄마 판다 아이바오와 아빠 판다 러바오 사이에서 지난 3일 암컷 아기 판다 1마리가 건강하게 태어났다고 10일 밝혔다. 이번 출산은 2020년 국내 최초 아기 판다 푸바오, 2023년 쌍둥이 판다 루이바오·후이바오에 이어 국내에서 세 번째로 성공한 자이언트 판다 자연 번식 사례다. 아이바오와 러바오는 이번 출산으로 총 4마리의 자식을 둔 판다 가족이 됐다.

아이바오가 지난 3일 오전 10시53분 푸바오, 루이바오·후이바오 쌍둥이 자매에 이어 세번째 아기 팬더를 낳았다. 사진은 아기판다와 엄마 아이바오.

올해는 에버랜드 판다월드가 문을 열고 한-중 판다보전 공동 연구를 시작한 지 10주년이 되는 해다. 에버랜드에 따르면 이번 아기 판다 탄생이 지난 10년간 이어온 판다 보전 연구와 번식 관리의 성과라는 점에서 의미가 크다.



아기 판다는 출산 당일인 오전 10시 53분쯤에 태어났다. 아이바오는 진통을 시작한 지 약 2시간 만에 몸무게 171g의 아기 판다를 품에 안았다. 이는 푸바오 197g, 루이바오 180g, 후이바오 140g의 출생 당시 몸무게와 비교해도 양호한 수준이다.



현재 아기 판다와 산모 아이바오는 모두 건강한 상태다. 에버랜드 주키퍼와 수의사들은 24시간 밀착 케어를 이어가고 있다. 아이바오는 최근 수면 시간이 늘고 식사량이 줄어드는 등 임신 가능성을 보여 판다월드 내실에서 집중 관리를 받아왔다.



에버랜드 관계자는 “엄마 아이바오가 과거의 경험을 살려 능숙하고 포근하게 아기를 돌보고 있다”며 “판다월드 주키퍼와 수의사, 중국 판다보호연구센터에서 파견된 전문 사육사가 아이바오의 산후 회복과 육아 보조에 만전을 기하고 있다”고 말했다.



판다는 자연 번식이 매우 어려운 동물로 알려져 있다. 가임기가 1년에 한 번뿐이며 통상 봄철 하루에서 사흘 정도에 그친다. 또 호르몬 변화가 실제 임신과 상상 임신 때 비슷하게 나타나 출산 직전까지 임신 여부를 확정하기 어렵다.



에버랜드 동물원은 푸바오와 루이바오·후이바오 출산 과정에서 축적한 데이터를 바탕으로 올해도 판다 부부의 행동과 호르몬 변화를 면밀히 관찰해왔다. 혈액·소변 검사 등을 통해 아이바오와 러바오의 호르몬 변화 데이터를 분석했고 번식 성공 가능성이 높은 시기를 선정해 지난 2월 자연 교배에 성공했다.



이후에는 상상 임신 가능성까지 고려해 실제 임신과 같은 수준의 산전 관리를 진행했다. 지난달 중순부터는 전용 분만실을 가동하고 24시간 모니터링 체계를 유지했다. 중국 판다보호연구센터와도 긴밀한 공조를 이어왔다.



‘판다 할부지’로 알려진 강철원 주키퍼는 “푸바오와 루이바오·후이바오에 이어 또 한 번 새로운 생명을 만나게 돼 매우 기쁘고 감사하다”며 “많은 국민에게 따뜻한 위로와 행복을 전하는 건강한 판다 가족이 될 수 있도록 정성껏 보살피겠다”고 말했다.

생후 2일차 첫 건강검진을 받고 있는 아기판다.

에버랜드는 아기 판다가 스스로 걷고 면역력을 갖춰 외부 환경에 적응하는 과정을 관찰한 뒤 일반 공개 시기를 검토할 계획이다. 푸바오와 루이바오·후이바오는 생후 5~6개월경 판다월드 방사장에서 관람객과 처음 만난 바 있다.



공개 전까지 아기 판다는 판다월드 내실에서 엄마 아이바오와 함께 생활하며 전문가들의 집중 관리를 받는다. 에버랜드는 유튜브 ‘에버랜드’, ‘말하는 동물원 뿌빠TV’, 네이버 카페 ‘주토피아’ 등 공식 채널을 통해 아기 판다의 성장 과정과 판다 가족의 일상을 순차적으로 공개할 예정이다.



정동희 에버랜드 동물원장은 “이번 출산은 지난 10년간 이어온 한중 판다보전 협력 연구에서 또 하나의 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 멸종위기 동물 종보전과 연구 확대를 위해 동물원의 역할과 전문성을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.



자이언트 판다의 평균수명은 약 20~25년이다. 야생 개체 수는 약 1900마리로 추정되며 세계자연보전연맹(IUCN)은 자이언트 판다를 멸종 취약종으로 지정해 보호하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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