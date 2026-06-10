“내과서 녹내장 고쳐내라, 돌팔이야”…이수지, ‘극한직업 간호사’ 완벽 빙의

이수지가 간호사들의 현실을 풍자했다. 출처=유튜브 채널 ‘핫이슈지’ 영상 캡처

코미디언 이수지가 간호사들의 현실적인 고충과 애환을 담아낸 페이크 다큐멘터리로 대중의 뜨거운 공감을 얻고 있다.

지난 9일 이수지는 개인 유튜브 채널 ‘핫이슈지’를 통해 페이크 다큐멘터리 콘텐츠 ‘진짜 극한직업-간호사 편’을 공개했다. 이번 영상에서 이수지는 내과 병동에서 근무하는 3년 차 간호사 박소현(29) 역을 맡아 현장의 고된 일상을 실감 나게 그려냈다.

영상 속 이수지는 사계절 내내 환자들로 붐비는 병원 환경을 위트 있게 설명하는 한편, 의료 최전선에서 겪는 간호사들의 감정노동 실태를 날카롭게 풍자했다.

특히 일부 악성 환자들의 무례한 언행을 재현한 장면이 눈길을 끌었다. 오랜 대기에 분풀이를 하거나 간호사의 친절한 응대를 외려 타박하는 환자, 내과에서 안과 질환 진료를 무리하게 요구한 뒤 거절당하자 “돌팔이”라며 폭언을 쏟아내는 환자 등 의료진이 현장에서 실제로 직면하는 불합리한 상황들을 하이퍼리얼리즘(극사실주의)으로 묘사했다.

앞서 지난 4월 ‘유치원 교사 편’을 통해 직업별 애환을 다루며 큰 화제를 모았던 이수지는 이번 ‘간호사 편’을 통해서도 현직 의료계 종사자들과 시청자들의 폭발적인 반응을 이끌어냈다.

영상을 접한 누리꾼들은 “웃기면서도 눈물이 난다”, “실제 현장과 똑같아 소름 돋는다”, “간호사들의 감정노동과 노고를 다시 한번 생각하게 됐다” 등의 호평을 쏟아내고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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