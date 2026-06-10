권소현, 타인 공감 철저히 부정…‘공감세포’ 연기파 캐릭터로 변신

배우 권소현이 다층적인 면모를 지닌 연기파 캐릭터로 변신해 안방극장 공략에 나선다.

오는 7월 첫 방송 예정인 새 드라마 ‘공감세포’는 타인의 공감을 철저히 부정하며 살아온 여자와 타인의 공감을 온몸으로 떠안은 남자가 ‘감정 전이’라는 초현실적인 사건을 겪으며 서로의 세계를 침범하고, 잊고 있던 감정을 다시 배워가는 과정을 그린 로맨틱 코미디다.

극 중 권소현은 입체적이고 다채로운 매력을 가진 인물이자 극의 몰입도를 높일 연기파 캐릭터 ‘한이진’ 역을 맡았다. 그동안 스크린과 브라운관을 오가며 탄탄한 연기 스펙트럼을 입증해 온 권소현은 이번 작품을 통해 섬세한 감정선과 독보적인 캐릭터 소화력을 선보이며 시청자들을 사로잡을 전망이다.

오늘(10일) 공개된 첫 스틸에는 권소현의 색깔로 완성된 한이진의 우아하면서도 도도한 모멘트가 담겨 눈길을 끈다. 권소현은 물오른 비주얼과 다양한 스타일링을 통해 한층 성숙해진 매력을 발산하며 ‘공감세포’ 속에서 그녀가 보여줄 연기 변신을 예고한다.

뿐만 아니라 권소현은 날 선 눈빛만으로 분위기를 압도하며 극의 전개에 호기심을 더한다. 그녀가 연기하는 한이진이 ‘인생의 라이벌’인 유지안에게 자격지심을 가지고 있는 만큼 두 사람 사이에 어떤 날카로운 대립각이 세워질지 흥미를 자극한다.

‘어쩌다 마주친, 그대’ , ‘너에게 가는 속도 493km’, ‘미스터 기간제’ 등 다양한 작품을 통해 배우로서의 길을 다져온 권소현은 이번 ‘공감세포’를 통해 그동안 쌓아온 연기 내공을 보여줄 전망이다. 그녀가 ‘공감세포’의 판을 흔드는 열쇠로서 어떤 활약을 펼칠지 귀추가 주목된다.

권소현의 탄탄한 연기가 기대되는 새 드라마 ‘공감세포’는 오는 7월 4일(토) 밤 10시 50분 라이프타임과 LG U+tv모바일, 디즈니+에서 동시 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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