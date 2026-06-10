나윤권, 소극장 콘서트 '여름산책2' 개최

가수 나윤권이 올여름 소극장 콘서트를 통해 관객들과 한층 더 가까이서 호흡한다.

소속사 S27M 엔터테인먼트는 10일 오후 공식 입장을 통해 "나윤권이 소극장 콘서트 ‘여름산책2’를 개최한다"고 밝혔다. 이어 "다시 한번 소극장을 배경으로 선보이는 나윤권의 고품격 라이브 무대가 현장을 찾은 관객들에게 특별한 감동과 잊지 못할 추억을 안길 것"이라고 덧붙였다.

이번 공연은 나윤권 특유의 감미롭고 섬세한 보컬을 명품 라이브로 감상할 수 있는 기회다. 특히 대형 공연장과 달리 관객 한 명 한 명과 긴밀하게 소통할 수 있는 소극장만의 아늑하고 따뜻한 분위기 속에서 진행되는 만큼, 나윤권만의 짙은 음악적 감성을 더욱 밀도 있게 만날 수 있을 것으로 기대를 모은다.

공연은 서울과 부산 두 도시에서 진행된다. 나윤권은 오는 7월 18일부터 이틀간 서울 마포구 KT&G 상상마당 홍대 라이브홀에서 공연의 포문을 연다. 이어 8월 1일과 2일에는 KT&G 상상마당 부산 라이브홀로 자리를 옮겨 열기를 이어갈 예정이다.

한편 나윤권의 소극장 콘서트 '여름산책2'는 멜론 티켓을 통해 예매할 수 있으며 서울 공연은 16일 오후 7시, 부산 공연은 17일 오후 7시에 각각 티켓 예매가 오픈된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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