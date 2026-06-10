에스파 카리나, 공항서 왜 인상 썼나 봤더니…“알레르기 때문에 속상해” 해명

카리나가 공항 사진의 표정 지적에 대해 해명했다. 출처=카리나 SNS

그룹 에스파(aespa)의 카리나가 공항에서 포착된 이른바 '찡그린 표정'에 대해 직접 해명에 나섰다.

10일 카리나는 자신의 소셜미디어를 통해 “알레르기 때문에 인상을 써야만 티가 나지 않아서 어쩔 수 없이 찡그리고 다닐 수밖에 없었다”라며 “속상하다”라고 심경을 밝혔다.

이어 “오늘 헤어와 메이크업이 참 마음에 들었는데 아쉽다. (일정) 잘 다녀오겠다. 파이팅”이라며 팬들을 향한 인사도 잊지 않았다.

앞서 이날 오전 카리나는 멤버 윈터와 함께 ‘2026 FIFA 북중미 월드컵’ 응원단 합류를 위해 인천국제공항을 통해 멕시코로 출국했다. 이 과정에서 카리나가 인상을 찌푸린 채 이동하는 모습이 포착되자 일각에서 무분별한 추측성 지적이 제기됐고, 이에 카리나가 직접 나서 오해를 바로잡은 것으로 풀이된다.

이 같은 소식이 전해지자 누리꾼들은 “과도한 트집이다”, "공항 이동 중 건강상의 이유로 표정이 굳어질 수도 있는 것 아니냐”, “햇빛 때문인 줄 알았다” 등의 반응을 보이며 카리나를 옹호했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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