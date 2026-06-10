임영웅 팬클럽 대구영웅시대, 1200만 원 기부 약정…'나눔리더스클럽' 가입

사진 = 물고기뮤직

가수 임영웅 팬들이 꾸준한 기부로 나눔을 이어가고 있다.

대구사회복지공동모금회는 10일 임영웅 팬클럽 ‘대구영웅시대(대구누부야·회장 최영미)’가 성금 1200만 원을 약정 기탁했다고 밝혔다. 이로써 대구영웅시대(대구누부야)는 대구사랑의열매가 운영하는 단체 기부 프로그램 ‘나눔리더스클럽’의 22번째 가입 단체가 됐다.

대구영웅시대(대구누부야)는 임영웅의 이름으로 활동하는 팬 모임으로, 팬덤 활동과 함께 지역사회를 위한 나눔 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 이번 약정을 통해 지역 공익기금 조성에도 힘을 보태게 됐다.

팬들의 기부와 봉사활동은 이전부터 지속돼 왔다. 회원들은 임영웅의 선행에 뜻을 함께하며 2021년부터 아동보호시설 지원과 모자복지관 생필품 후원, 소외계층을 위한 연탄 봉사 등을 진행해왔다.

이번에 약정한 1200만 원은 대구 서구에 있는 장애인보호작업장에 전달될 예정이다. 해당 기부금은 장애인 복지 향상과 자립 지원, 시설 운영 등에 사용될 계획이다.

최영미 회장은 “영웅시대라는 이름처럼 우리 주변의 어려운 이웃들에게 실질적인 희망을 전하고 싶었다”며 “앞으로도 회원들의 작은 정성을 모아 더 많은 이웃에게 따뜻한 마음과 온기를 전할 수 있도록 꾸준히 노력하겠다”고 말했다.

한편 대구사랑의열매의 ‘나눔리더스클럽’은 1000만 원 이상을 일시 기부하거나 3년 내 동일 금액 기부를 약정한 단체가 가입할 수 있는 기부 프로그램으로, 지역사회 나눔 문화 확산에 기여하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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