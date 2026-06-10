이즈나, ‘METRONOME’ 칼군무 퍼포먼스 눈길…반전 예능감까지 (김희철의 추카추카추)

사진 = 유튜브 채널 ‘김희철의 추카추카추’

그룹 이즈나가 ‘김희철의 추카추카추’에 출연해 다채로운 매력을 선보인다.

오는 11일 오후 6시 공개되는 ‘김희철의 추카추카추’ 27회에는 신곡 ‘METRONOME(메트로놈)’으로 컴백한 이즈나(마이, 방지민, 코코, 유사랑, 최정은, 정세비)가 게스트로 출연한다.

이날 이즈나는 대표곡 ‘SIGN’, ‘Mamma Mia’, ‘IWALY’ 무대를 선보이며 현장을 뜨겁게 달군다. 특히 신곡 ‘METRONOME’ 의 칼군무까지 깜짝 선보였다고 전해진다.

사진 = 유튜브 채널 ‘김희철의 추카추카추’

멤버들은 무대뿐 아니라 토크에서도 남다른 예능감을 발휘한다. 평소 소문난 ‘빵사랑’으로 잘 알려진 방지민은 웨이팅 경험을 언급하며 음식 사랑을 드러냈다. 또 현재 KBS2 ‘뮤직뱅크’ MC로 활약 중인 방지민에게 이즈나 멤버들이 아낌없는 조언과 응원을 보내준다며 이즈나의 끈끈한 의리에 감사한 마음도 전한다.

마이와 코코는 일본 패션쇼에 섰던 비하인드를 공개했다. 두 사람은 각자만의 스타일이 담긴 워킹과 포즈를 보여주는 등 장신 그룹 이즈나의 존재감을 뽐냈다는 후문이다.

유사랑은 ‘멤버 복사기’다운 활약으로 웃음을 안겼다.방지민의 말투와 웃음소리를 완벽하게 재현한 데 이어 자신의 목소리까지 성대모사하며 현장을 웃음바다로 만들었다고 전해진다.

사진 = 유튜브 채널 ‘김희철의 추카추카추’

정세비는 뉴질랜드 유학 경험을 바탕으로 영어 회화 팁을 공개한다. 김희철은 정세비의 영어 시범에 “그건 나도 할 수 있겠다”며 유쾌한 반응을 보였고, 정세비는 우유 4종 브랜드 맞히기에도 도전해 흥미를 더했다.

이즈나의 완벽한 퍼포먼스와 유쾌한 입담은 ‘김희철의 추카추카추’ 27회를 통해 확인할 수 있다.

한편 ‘김희철의 추카추카추’ 27회는 6월 11일(목) 오후 6시에 공개된다. ‘김희철의 추카추카추’는 슈퍼주니어 김희철이 호스트로 나서 축하가 필요한 관객들을 초대해 게스트와 함께 특별한 시간을 보내는 유튜브 음악 예능 프로그램이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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