이용 편의 높이기 위해…스포츠토토, 홍명보호 조별리그 경기일 발매 시간 앞당긴다

사진=한국스포츠레저 제공

‘여유 있게 참여하자!’

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저는 10일 “‘2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵’에 출전하는 한국 축구대표팀의 조별리그 경기일에 한해 체육진흥투표권 발매 시간을 한시적으로 변경한다”고 밝혔다.

이번 발매 시간 변경은 홍명보호의 조별리그 경기가 평일 오전에 열리는 점을 고려해 결정했다. 스포츠 팬들이 경기 시작 전 여유 있게 스포츠토토에 참여할 수 있도록 이용 편의를 높이기 위함도 있다.

발매 시간 변경은 오는 12일(체코전), 19일(멕시코전), 25일(남아공전) 총 3일간 적용된다. 해당 경기일에는 스포츠토토 전 상품의 발매 개시 시간이 종전 오전 8시에서 오전 7시로 1시간 앞당겨진다.

발매 종료 시간은 오후 11시다. 다만, 오프라인 스포츠토토 판매점은 판매점마다 운영 시간이 다를 수 있으므로 이용 시 유의해야 한다.

한국스포츠레저 관계자는 “대표팀의 조별리그 경기 시작 시간에 맞춰 경기 당일 발매 개시 시간을 한 시간 앞당겼다”며 “변경된 발매 시간과 판매점별 운영 시간을 확인해 스포츠토토 이용에 참고하기 바란다”고 전했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]