LoL 최초 ‘퇴마사 챔피언’ 등장…‘로크’ 스킬 구성 어떻게 되나

‘로크’ 공식 스플래시 아트. 라이엇 게임즈 제공

‘리그 오브 레전드(LoL)’에 새로운 암살자 챔피언 ‘로크’가 합류한다. 빠른 전투 전개와 높은 기동성을 앞세운 스킬 구성이 이용자들의 관심을 모은다.

라이엇 게임즈는 10일 PC MOBA(다중사용자 온라인 전투 아레나) 게임 리고 오브 레전드(LoL)의 173번째 챔피언 로크에 대한 상세 내용을 공개했다.

로크는 악마에게 잠식된 단짝 베인을 구하기 위해 여정을 떠난 ‘잿빛 퇴마사’라는 설정을 가진 챔피언이다. 주문력을 기반으로 하는 중단 공격로 암살자로 설계됐으며, 적에게 ‘대못’ 표식을 남긴 뒤 유물에 봉인해 처치하는 독특한 전투 방식을 특징으로 한다.

높은 기동성과 폭발적인 피해량을 바탕으로 초반 교전에서 강점을 발휘하는 것이 로크의 핵심이다. 기본 지속 효과 ‘은빛 말뚝’은 기본 공격이 적중한 대상에게 잃은 체력에 비례한 추가 마법 피해를 입히는 효과를 지닌다.

또한 ‘의식용 대못(Q)’과 연계하면 대못이 관통한 적을 둔화시키고 피해 효율을 끌어올릴 수 있어, 스킬 활용과 연계 능력에 따라 전투 흐름을 바꿀 수 있다.

로크는 이동기를 활용한 다양한 플레이도 가능하다. ‘잿빛 추격(E)’은 이동 경로에 있는 적에게 마법 피해를 주는 스킬로, 적을 추격하거나 위험 상황에서 빠져나오는 등 공격과 생존 양쪽에서 활용할 수 있다.

‘영혼 점화(W)’는 체력을 일부 소모하는 대신 이동 속도를 높이고 잃은 체력 일부를 회복하는 구조로 설계됐다. 이를 통해 공격로 전투나 포탑 주변 교전 등 다양한 상황에서 유연한 대응이 가능하다.

궁극기 ‘연옥(R)’은 로크의 핵심 기술이다. 유물을 던져 범위 안의 적 챔피언에게 피해를 입히고 이동을 제한한 뒤, 체력이 일정 수준 이하로 감소한 적을 유물 안으로 끌어들여 처치한다. 한타 상황에서 주요 적을 제거하며 전투의 판도를 뒤집는 역할을 할 수 있다.

라이엇 게임즈는 로크가 빠른 템포의 전투와 적극적인 교전을 선호하는 이용자를 겨냥한 챔피언이라고 설명했다.

에드워드 짜오 라이엇 게임즈 선임 게임 프로덕트 매니저는 “로크는 호쾌한 액션과 빠른 전투 흐름을 선호하는 플레이어를 위해 제작한 챔피언”이라며 “특히 한국 플레이어들이 암살자 챔피언을 선호하는 만큼 재미있게 즐겨주시길 바란다”고 말했다.

로크는 오늘부터 LoL 테스트 서버에서 공개되며, 라이브 서버에서는 25일 업데이트 될 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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