‘하시2’ 이규빈♥안선미, 결혼 앞두고 전한 설렘…“실감 나기 시작”

사진 = 안선미 SNS 계정

‘하트시그널2’ 출연자 이규빈과 모델 안선미가 결혼을 앞두고 웨딩 화보를 공개했다.

안선미는 지난 9일 자신의 SNS를 통해 “실감이 나기 시작했다. 세상에 우리가 정말 결혼을 하긴 하는구나”라며 “정말 많은 축하를 받았다. 그래서 더 잘살아보자 다짐해본다”는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

이어 “연애하듯 결혼 준비를 하면서 결혼으로 가는 과정을 겪고 더 단단해지는 듯 하다며 “우리 현생을 사느라 바빠져도 이 날 함께 해주신 감사한 분들, 행복한 기억은 영영 잊지말자”고 전했다.

사진 = 안선미 SNS 계정

사진 = 안선미 SNS 계정

공개된 사진에는 웨딩 화보 촬영에 나선 두 사람의 모습이 담겼다. 웨딩드레스와 턱시도를 차려입은 안선미와 이규빈은 훈훈한 비주얼과 다정한 분위기를 자아내며 눈길을 끌었다.

사진 = 안선미 SNS 계정

사진 = 안선미 SNS 계정

특히 모델로 활동 중인 안선미는 자연스러운 포즈와 표정으로 화보의 완성도를 높였고, 이규빈 역시 단정한 매력을 드러내 예비부부의 설렘을 전했다.

한편 이규빈은 2018년 방송된 채널A 연애 예능 프로그램 ‘하트시그널2’에 출연해 얼굴을 알렸다. 안선미는 모델 겸 인플루언서로 활동하고 있으며, 두 사람은 2023년 공개 열애를 시작한 뒤 결혼을 앞두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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