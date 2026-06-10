홈존, 팬콘서트 선공개 ‘비대칭 컴플렉스’ 공개

싱어송라이터 홈존(HomeZone)이 깊은 공감과 진솔한 메시지를 녹여낸 신곡을 들고 리스너들을 찾는다.

홈존은 오늘 10일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 디지털 싱글 ‘비대칭 컴플렉스’를 전격 발매한다.

‘비대칭 컴플렉스’는 알앤비 팝 장르로, 불완전한 자신의 모습을 솔직하게 마주하고 사랑하는 사람이 있는 그대로의 나를 받아들여 주기를 바라는 마음을 담아냈다. 누구나 한 번쯤 느껴봤을 외모 콤플렉스와 자존감에 대한 이야기를 따뜻한 시선으로 풀어내며 공감을 전한다.

홈존은 정식 발매에 앞서 지난 5월 진행된 팬콘서트 ‘집들이 vol.5’에서 해당 곡을 선공개한 바 있다. 당시 현장을 찾은 팬들은 진솔한 가사와 감성적인 멜로디에 뜨거운 반응을 보였으며, 공연 이후 정식 음원 발매를 기다리는 기대감도 높아졌다.

특히 이번 곡은 홈존 자신의 진솔한 경험이 담겼다. 홈존은 “비대칭인 제 얼굴일지라도 모두 사랑해주고 싶어서 이 노래를 만들게 됐다”며 “이 노래를 듣는 모든 분들도 거울 속 자신을 조금 더 사랑해주셨으면 좋겠다”고 진심 어린 마음을 전했다.

이번 신곡은 홈존이 기존에 선보여온 음악적 색깔을 유지하면서도 보다 새롭고 실험적인 접근을 통해 한층 넓어진 음악적 스펙트럼을 보여준다. 짙은 보컬과 솔직한 가사가 어우러지며 리스너들에게 깊은 공감과 위로를 선사할 전망이다.

홈존은 감미로운 보이스가 매력적인 실력파 싱어송라이터로, 활발한 음악 활동을 펼치며 많은 사랑을 받고 있다. 또한 지난 5월 팬콘서트 ‘집들이 vol.5’를 개최하며 꾸준한 활동을 이어가고 있다.

한편, 홈존의 신곡 ‘비대칭 컴플렉스’는 오늘 10일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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