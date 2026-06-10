서울호서예전, 2026 전국 고교 피트니스대회 내추럴 올스타전 개최

2026 전국 고교 내추럴 올스타전. 사진=서울호서예전

서울호서예술실용전문학교(이하 서울호서예전) 스포츠건강관리계열이 주최·주관한 전국 고교 피트니스 대회 ‘2026 전국 고교 내추럴 올스타전’이 지난 6월 6일 토요일 서울호서예전 예술관에서 개최됐다고 10일 밝혔다.

학교에 따르면 이번 대회에서는 신봉고등학교 3학년 맹시우 학생이 영예의 그랑프리를 차지했다. 그랑프리 수상자에게는 트로피와 상장, 서울호서예전 스포츠건강관리계열 한 학기 전액 장학금이 수여됐으며 각 종목별 수상자 15명에게도 트로피와 상장, 장학금이 전달됐다.

‘2026 전국 고교 내추럴 올스타전’은 스포츠와 보디빌딩 분야에 관심있는 전국 고등학생을 대상으로 마련된 피트니스 대회로 건강한 스포츠 문화 조성과 미래 스포츠 인재 발굴을 목적으로 진행됐다.

경기는 스포츠모델, 클리식피지크, 맨즈피지크, 보디빌딩 총 4개 종목으로 나누어 진행됐으며 종목별 평가 기준에 따라 참가자들의 신체 균형과 표현력, 완성도 등을 종합적으로 심사했다.

심사에는 서울호서예전 스포츠건강관리계열 교수진을 비롯해 미스터코리아 조우순, 군산시보디빌딩협회 박인성 회장, 익산시보디빌딩협회 최정근 사무국장, 전북체력단련장경영자협회 김지훈 사무총장, WBFF 비키니 챔피언 이보영이 참여했다. 심사위원단은 공정한 심사를 통해 참가자들의 역량을 객관적으로 평가했다.

서울호서예전 스포츠건강관리계열은 보디빌딩, 퍼스널트레이너, 스포츠재활, 종합격투기 과정으로 운영되고 있으며 IFBB PRO 출신 교수진과 함께 현장 중심의 실무 교육을 실시하고 있다.

한편 서울호서예전 스포츠건강관리계열은 현재 2027학년도 신입생을 모집 중이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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