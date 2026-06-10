무림페이퍼, 창작 문화 활성화 위해 3억원 규모 종이 지원 프로젝트 시작

무림페이퍼가 종이를 통한 창작 문화 확산과 출판·인쇄 생태계 활성화를 위해 총 3억 원 규모의 종이 지원 프로젝트 ‘The First Page with Moorim’을 시작하고 오는 6월 30일까지 참가 신청을 받는다. 사진=무림페이퍼

국내 대표 친환경 종이기업 무림페이퍼(대표 이도균)가 출판·인쇄 산업 활성화와 창작 문화 확산을 위한 지원 활동에 나선다고 10일 밝혔다.

업체에 따르면 이는 총 3억 원 규모의 종이 지원 프로젝트다. 프로젝트 명인 ‘The First Page with Moorim’은 한 장의 종이, 첫 페이지에서 시작되는 모든 창작과 제작을 응원한다는 의미를 담고 있다. 무림페이퍼는 이번 프로젝트를 통해 출판산업에 성장과 상생의 동력을 더하고 지속가능한 출판 및 인쇄 생태계 조성에 기여한다는 계획이다.

이번 프로젝트는 보다 많은 창작자와 제작 주체들이 참여할 수 있도록 출판물 형태와 참가 대상에 제한을 두지 않는 개방형 공모 방식으로 운영된다. 모집 부문은 소형출판, 대형출판, 종이굿즈 등 총 3개 부문이다. 올해 9월까지 발간 또는 제작 완료 예정인 출판물이라면 단행본, 학습지, 아트북 등 형식에 관계없이 신청할 수 있으며 서적류 외에도 소형 수첩, 다이어리 등 종이 굿즈 제작물도 참가 가능하다.

무림페이퍼는 이를 통해 독립출판사와 소규모 출판 관계자, 개인 창작자들이 종이를 자유롭게 경험하고 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 출판 및 인쇄 산업 전반에 새로운 창작 활동이 확산되는 계기가 되기를 기대하고 있다. 접수는 오는 6월 30일까지 무림페이퍼 공식 홈페이지를 통해 진행되며, 카카오톡 채널 '무림페이퍼'를 통해서도 문의할 수 있다. 심사를 거쳐 최종 선정작을 발표할 예정이다.

한편 무림페이퍼는 이번 프로젝트를 계기로 출판·인쇄 산업과의 접점을 확대하고 종이의 가치를 알리는 소통 활동도 이어간다. '종이의 날'을 비롯해 각종 도서전이 열리는 6월을 맞아 코엑스 1층 동문 앞 프리뷰 공간에서 단독 팝업 '무림페이퍼 블라썸(MOORIM PAPER BLOSSOM)'을 운영할 예정이다. 6월 16일부터 약 3주간 진행되는 '생각이 꽃피는 곳, 무림페이퍼 블라썸'에서는 방문객들이 종이를 매개로 한 다양한 이야기와 체험 콘텐츠를 만나볼 수 있다.

무림페이퍼 관계자는 "종이는 모든 창작과 제작이 시작되는 첫 페이지와 같은 존재이자 아이디어와 세상, 기술을 연결하는 출발점"이라며 "더 많은 창작자들이 종이 위에 자신의 이야기를 펼칠 수 있도록 다양한 지원과 소통 이어가겠다"고 말했다.

무림페이퍼는 국내 대표 종이 기업으로 출판·인쇄·패키징 분야의 다양한 종이를 생산하고 있으며, 종이를 통한 창작 문화 확산과 지속가능한 산업 생태계 조성을 위한 다양한 활동을 이어가고 있다고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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