메가박스 홍대점, ‘애니메이션 특화점’으로 리뉴얼…멀티플렉스 최초

문화·예술·쇼핑의 중심지이자 서브컬처의 메카로 꼽히는 서울 홍대 거리에 국내 최초의 ‘애니메이션 특화 극장’이 들어선다.

메가박스는 서울 마포구 동교동에 위치한 메가박스 홍대점을 애니메이션 장르 특화점으로 전면 리뉴얼한다고 10일 밝혔다. 최근 극장가에서 애니메이션 영화들이 잇달아 흥행 가도를 달리며 탄탄한 팬덤을 입증함에 따라, 홍대점을 이들 애니메이션 장르 팬들을 위한 차별화된 전용 문화 공간으로 탈바꿈하겠다는 구상이다.

특정 지점 전체를 애니메이션 장르에 맞춘 특화 극장으로 조성하는 것은 국내 멀티플렉스 3사(CGV·롯데시네마·메가박스)를 통틀어 이번이 처음이다.

이번 리뉴얼을 통해 메가박스 홍대점은 영화 관람 공간을 넘어, 애니메이션 팬들의 취향을 저격할 다채로운 전용 콘텐츠와 오프라인 경험을 제공하는 공간으로 거듭날 예정이다. 업계에서는 평소 젊은 층의 유동인구가 많고 웹툰·애니메이션 등 가상 현실(VR) 및 서브컬처 문화가 활성화된 홍대 상권의 특성을 극대화한 전략적 행보로 평가하고 있다.

메가박스 홍대점은 스크린 쿼터 기간을 제외하고 다양한 애니메이션 영화들을 확대 상영한다. 또한 정기적으로 애니메이션 기획전을 열고 해당 애니메이션 팬들이 영화에 더욱 깊게 빠져들 수 있는 공간으로 구성한다.

애니메이션 특화점답게 애니메이션 전용 굿즈샵도 상설 운영된다. 기획전 작품의 상품 및 인기 애니메이션 굿즈를 한 공간에서 만날 수 있다. 또한 천장을 가득 채운 애니메이션 행잉 배너, 관객이 사랑한 애니메이션 톱5 랭킹 보드 등 로비 곳곳에서 팬덤을 위한 공간도 마련된다.

메가박스 홍대점은 이번 리뉴얼을 맞아 첫 기획전으로 이달 말까지 에반게리온 시리즈를 상영한다. ▲신세기 에반게리온 극장판 사도신생 ▲앤드 오브 에반게리온 ▲에반게리온 신극장판: 서 ▲에반게리온 신극장판: 파 ▲에반게리온 신극장판: Q ▲신 에반게리온 극장판 총 6편을 상영하며 특전 증정 행사를 진행한다.

이어서 22일부터 내달 5일까지 명탐정 코난, 뱅드림! 극장판 시리즈 기획전이 열린다. ▲명탐정 코난: 할로윈의 신부 ▲명탐정 코난: 흑철의 어영 ▲명탐정 코난: 100만 달러의 펜타그램 ▲명탐정 코난: 척안의 잔상 및 ▲뱅드림! 필름 라이브 ▲뱅드림! 필름 라이브 세컨드 스테이지 총 여섯 편을 메가박스 홍대점에서 만날 수 있다.

이와 함께 최애의 생일카페 공모전 이벤트도 진행한다. 관객이 직접 그린 최애의 일러스트나 공간 연출 아이디어를 공모받아 선정된 아이디어로 홍대점 로비를 생일카페처럼 꾸며준다. 6월 말까지 아이디어를 공모받고, 8월 한 달 동안 당첨자의 작품으로 로비가 꾸며진다.

이 밖에도 홍대점 굿즈샵에서 3만 원 이상 구매 시 냥사원 키링을 증정하고, SNS에 홍대점 방문 인증 시 추첨을 통해 ‘굿즈샵 상품 교환권’을 증정하는 이벤트도 열린다.

메가박스 관계자는 “홍대점이 다양한 문화가 융합되고 개성이 공존하는 홍대에서 애니메이션을 사랑하는 팬들이 마음껏 즐길 수 있는 특별한 공간으로 재탄생했다”며 “나아가 메가박스 홍대점이 애니메이션 팬덤 중심의 복합 문화 공간으로 자리매김할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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