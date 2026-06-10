케베 알루마, 가스공사 1옵션으로 KBL 무대 컴백…강혁 “우리 공격 옵션에 최적화 선수”

사진=KBL 제공

케베 알루마가 한국가스공사의 유니폼을 입고 KBL(남자프로농구) 무대로 돌아온다.

프로농구 한국가스공사는 지난 9일 2026~2027시즌 동행할 외국인 선수로 KBL 경력자인 케베 알루마를 영입했다고 밝혔다.

포워드 알루마는 KBL 경력자 출신이다. 2023~2024시즌 현대모비스의 유니폼을 입고 KBL 무대를 뛰었다. 48경기에 출전해 평균 17분45초를 뛰며 경기당 13.9점 6.6리바운드 1.4어시스트를 기록했다. 이후 일본 B리그로 넘어가 류큐 골든킹스에서 뛰었다. 챔피언결정전 진출을 이끌기도 했다. 잠재력을 인정받아 최근엔 미국프로농구(NBA) 서머리그에 참가하기도 했다.

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KBL은 새 시즌부터 외국인 선수 2명의 2, 3쿼터 동시 출전이 가능해진다. 큰 변화인 만큼 구단들은 더욱 신중하게 외인을 고르고 있다. 알루마의 손을 잡은 한국가스공사는 다재다능한 능력에 집중했다. 강혁 한국가스공사 감독은 "알루마는 내외곽에서 다양한 득점 루트를 확보할 수 있는 포워드"라며 "우리 팀의 공격 옵션에 최적화된 선수라고 판단했다"고 영입 배경을 설명했다.

한편 알루마는 8월 초 입국해 팀 훈련에 합류할 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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