‘참교육’ 글로벌 흥행 돌풍…공개 3일만 넷플릭스 비영어 쇼 ‘정상’

넷플릭스 제공

넷플릭스 시리즈 ‘참교육’이 공개 직후 글로벌 시청자들의 관심을 끌어모으며 흥행 신호탄을 쐈다. 이를 기념해 작품 속 강렬한 액션과 촬영 현장의 분위기를 담은 비하인드 스틸이 공개돼 눈길을 끈다.

10일 넷플릭스에 따르면 지난 5일 공개된 참교육은 공개 이후 3일 만에 640만 시청 수를 기록하며 글로벌 10 비영어 쇼 1위를 차지했다. 한국을 비롯해 인도, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국 등 총 10개 국가에서 정상에 올랐으며, 48개 국가에서 톱 10 리스트에 이름을 올리며 글로벌 흥행세를 이어가고 있다.

작품은 피해자의 목소리에 귀 기울이고 무너진 학교 질서를 바로잡기 위해 나선 교권보호국의 이야기를 그린다. 통쾌한 응징 서사와 빠른 전개, 개성 강한 캐릭터들의 호흡이 어우러지며 국내외 시청자들의 호평을 받고 있다.

이번에 공개된 비하인드 및 액션 스틸은 극 중 긴장감 넘치는 장면과 배우들의 열정적인 촬영 현장을 함께 담아냈다.

먼저 운전대를 잡은 채 여유로운 표정을 짓고 있는 나화진(김무열)과 차량 안에서 긴장한 학생들의 모습은 극 중 시원한 액션과 통쾌한 응징 장면을 떠올리게 한다. 여러 상대와 맞서는 김무열의 모습은 캐릭터 특유의 강렬한 존재감과 액션 연기를 기대하게 만든다.

넷플릭스 제공

촬영 현장의 분위기도 눈길을 끈다. 이성민과 김무열, 진기주, 표지훈이 함께한 스틸에서는 작품 속 긴장감과는 다른 배우들의 밝고 유쾌한 케미스트리가 드러난다.

특히 창문에 걸터앉거나 와이어 액션을 소화하는 진기주의 모습은 임한림 캐릭터의 거침없는 행동력과 이를 완성하기 위한 배우의 노력을 보여준다. 여기에 컴퓨터 부품으로 무장한 봉근대(표지훈)의 모습은 천재 사무관 캐릭터가 가진 독특한 매력을 더하며 웃음을 자아낸다.

참교육은 가상의 정부 기관인 교권보호국이라는 독특한 설정을 바탕으로, 기존의 틀을 벗어난 캐릭터들과 속도감 있는 전개를 통해 학교와 사회의 문제를 색다른 방식으로 풀어낸 작품이다. 넷플릭스에서 절찬 스트리밍 중이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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