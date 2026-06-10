‘군체’ 흥행 이끈 숨은 주역들…조연 캐릭터 스틸 공개

군체 스틸컷. 쇼박스 제공

감염 재난 속 극한의 상황에 놓인 인간들의 선택과 변화를 그린 영화 ‘군체’가 흥행 열기를 이어가는 가운데, 작품의 긴장감을 더한 조연 캐릭터들의 활약이 주목받고 있다.

배급사 쇼박스는 10일 400만 관객을 돌파하며 개봉 4주차에도 흥행세를 이어가고 있는 군체의 조연 스틸을 공개했다. 각 인물들이 위기 속에서 드러내는 서로 다른 본성과 행동이 영화의 몰입도를 높이고 있다는 평가다.

군체는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물 안에서 살아남은 이들이 끊임없이 변화하는 감염자들과 맞서며 벌어지는 이야기를 담았다. 생존을 위한 선택의 순간마다 인간의 이기심과 희생, 연대가 교차하며 긴장감을 만들어낸다.

이중옥은 대테러팀 팀장 이봉석 역을 맡아 강렬한 존재감을 선보였다. 그는 백신 개발자인 서영철(구교환)이 생존자들을 구할 유일한 희망이라고 믿으며, 둥우리 빌딩 안에서 그를 찾는 상황을 만든 인물이다. 하지만 목표를 이루기 위해 다른 생존자들의 희생도 감수하는 냉정한 모습으로 극에 팽팽한 갈등을 더한다.

군체 스틸컷. 쇼박스 제공

군체 스틸컷. 쇼박스 제공

김종태가 연기한 체인스 바이오 대표 강우철은 서영철과 과거 인연을 가진 인물로, 감염 사태 초반 중요한 변화를 일으키는 캐릭터다. 김종태는 감염자로 변해가는 과정을 강렬한 연기로 표현하며 작품 초반부의 긴장감을 끌어올렸다.

황재열이 맡은 시민은 극한 상황에서 살아남기 위해 현실적인 선택을 하는 인물이다. 생존 본능에 따라 움직이는 모습을 통해 재난 속 인간의 복잡한 감정을 보여주며 관객들에게 공감과 불편한 감정을 동시에 안긴다.

이담희는 왕따 소녀 역으로 등장해 예상 밖의 따뜻한 면모를 보여준다. 자신을 괴롭혔던 일진 소녀를 위험 속에서도 돕는 모습을 통해 변화하는 인간성을 표현했다. 채서은이 맡은 일진 소녀 역시 위기 속에서 자신의 행동을 돌아보고 변화하는 과정을 보여주며 극에 깊이를 더한다.

김재록은 60대 노인 역으로 출연해 날렵한 움직임과 강한 생존력으로 존재감을 드러낸다. 그는 생존자들이 캠핑용품점을 벗어날 수 있도록 돕는 인물로, 위기 속에서도 빛나는 용기를 보여준다.

이현균은 공설희(신현빈)와 함께 감염 사태의 원인을 추적하는 특별조사팀 고문 주철민 역을 맡았다. 사건 해결을 위해 움직이는 인물로 등장해 영화 후반부의 긴장감을 높인다.

군체는 감염 재난이라는 장르적 재미에 더해, 위기 속에서 드러나는 인간의 다양한 모습을 통해 관객들의 호평을 받고 있다. 현재 전국 극장에서 상영 중이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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